Un acertante de Benidorm (Alicante) gana un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España).- ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 30 de octubre, ha dejado un premio de un millón de euros en Benidorm (Alicante).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GXM62123, ha sido validado en el Despacho Receptor No 3.400, situado en Avenida Mediterráneo, 57 - Edificio Albatros, Loc-6.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 31 de octubre, ha estado formada por los números 37, 17, 14, 12 y 3. Las estrellas son 3 y 12. La recaudación ha ascendido a 53.187.919,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 49.095 de A Pontenova (Lugo), situado en Estrada Xeral, 14.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 98 millones de euros.