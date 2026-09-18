Un acertante de Valencia se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha dejado un premio de un millón de euros en Valencia.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante de 'El Millón', con el código GCJ05630, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 96, situada en Francisco Cubells, 49.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 18 de septiembre, ha estado formada por los números 17, 30, 8, 44 y 25. Las estrellas son 3 y 2. La recaudación ha ascendido a 45.569.704,40 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 37 millones de euros.