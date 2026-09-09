Gómez presenta Acompaña’, el nuevo servicio 24 horas de Sanidad para realizar un seguimiento proactivo a personas con riesgo suicida - GVA

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha 'Acompaña', un nuevo servicio 24 horas para realizar un seguimiento proactivo a personas con alto riesgo suicida o que han realizado una tentativa previa, así como de apoyo a sus familiares y a los de las personas fallecidas. El recurso tiene capacidad para atender anualmente a 6.300 personas y cuenta con una inversión a cuatro años de 13,5 millones de euros.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado este miércoles este nuevo servicio, que estará operativo los 365 días del año, en coordinación con las Unidades de Salud Mental del sistema sanitario público: "Un proyecto complementario, porque no viene a quitar a nada, sino viene a sumar a los dispositivos asistenciales que ya tenemos esta plataforma dinámica, ágil y eficaz para poder asistir a estos pacientes".

Gómez ha explicado que la principal novedad de este servicio es que "no exige a la persona solicitar ayuda para recibir seguimiento, sino que son los profesionales de Salud Mental quienes identifican a los pacientes y, estos aceptan voluntariamente su participación". Así, los profesionales del servicio realizarán el primer contacto y mantendrán posteriormente un seguimiento "activo y programado". De este modo, al conservar el expediente se evita al paciente "tener que decir constante y permanentemente qué es lo que les pasa".

"No podemos dejar toda la iniciativa de pedir ayuda en manos de una persona que atraviesa un momento de especial vulnerabilidad", ha reivindicado Gómez, que ha recordado que mañana 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

De este modo, cuando Salud Mental identifica un riesgo y la persona acepta incorporarse a 'Acompaña' es el sistema el que da el primer paso, mantiene el contacto y hace posible la continuidad del seguimiento.

El primer contacto se realizará en un máximo de 48 horas tras una tentativa y de 72 horas ante un alto riesgo sin intento previo. A partir de ahí, la Unidad de Salud Mental de referencia aprobará un Plan de Intervención Personalizado que fije las necesidades de cada paciente, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se mantendrá el seguimiento.

"La Unidad de Salud Mental decide qué necesita cada paciente, la intensidad del seguimiento y su duración. Los profesionales de 'Acompaña' aportan capacidad adicional para que ese seguimiento pueda realizarse de "forma continuada, personalizada y coordinada", ha recalcado.

Gómez ha precisado que este nuevo servicio es distinto y complementario a la línea telefónica estatal 024. "Mientras a través de esta línea telefónica se responde a quien llama, en 'Acompaña' se parte de personas ya identificadas por el sistema sanitario y mantiene con ellas un seguimiento continuado por videoconferencia, sin depender de que vuelvan a pedir ayuda por iniciativa propia, con el objetivo de reducir la pérdida de contacto tras una tentativa o un riesgo elevado", ha afirmado.

Además, ha recalcado que permite además "un intercambio ágil y seguro de información con los equipos asistenciales mediante un portal web específico, con circuitos específicos para la coordinación ordinaria y para las situaciones urgentes".

DISPOSITIVOS DE GEOLOCALIZACIÓN

El servicio cuenta con 36 psicólogos de atención directa y seis de supervisión, un Centro de Atención para la Prevención del Suicidio y sedes en Alicante, Castellón y Valencia, además de soluciones de teleasistencia móvil -dispositivos portátiles, aplicación para smarpthones y dispositivos de geolocalización cuando fuera preciso- para hasta 2.000 personas con tentativas previas. El servicio incorpora además herramientas de accesibilidad como video-interpretación para personas sordas y traducción simultánea hasta en 51 idiomas.

Su cartera incluye 12 programas psicosociales -entre ellos adherencia terapéutica, soledad no deseada, higiene del sueño, duelo o bullying y ciberbullying- que se realizarán mediante videoconferencia, al tiempo de que se dispone de un teléfono gratuito las 24 horas de los 365 días del año para cualquier necesidad inmediata.

Igualmente, ofrecerá atención específica presencial a familiares y supervivientes, tras el fallecimiento de un familiar o una tentativaes el cuidar al cuidador, Además, ha recalcado que para "cuidar al cuidador" se va a hacer un programa específico para los profesionales que participan en el servicio.

El modelo 'LIVE LIFE' de la Organización Mundial de la Salud incluye la identificación precoz, la evaluación y el seguimiento entre las intervenciones clave de prevención del suicidio, y estudios internacionales indican que cerca del 80% de las personas fallecidas por suicidio había contactado con algún recurso sanitario en el año previo. Programas de recontacto activo -como VigilanS, en Francia desde 2015- han logrado reducir en torno a un 40% el riesgo de repetición entre las personas incluidas.

Gómez ha asegurado que "por esta combinación de prestaciones y dimensión, la Conselleria de Sanidad ha apostado por este modelo convirtiendo a la Comunitat Valenciana en la primera comunidad en ofrecer un servicio de estas características, con una naturaleza de seguimiento proactivo y no dependiente de que la persona afectada solicite ayuda".

EVOLUCIÓN FAVORABLE

Gómez ha destacado que la puesta en marcha de 'Acompaña' coincide con una evolución favorable de los indicadores de conducta suicida en la Comunitat Valenciana. Según el INE, la tasa de suicidio ha pasado de 8,97 por 100.000 habitantes en 2023 a 7,72 en 2025 -datos provisionales-, un 13,9% menos en dos años. Especialmente llamativo es que, entre los menores de 30 años, los fallecimientos hayan disminuido de 52 casos en 2024 a 32 en 2025 -un 38,5% menos- frente al aumento del 18,5% registrado en el resto del país.

Los registros asistenciales reflejan igualmente un descenso del 6,9% en la tasa de urgencias hospitalarias por autolesiones desde 2023, y la proporción de estos episodios que requiere ingreso ha bajado igualmente del 16,6% en 2023 al 14,8% en 2025.

"Encadenamos dos años de descenso después de dos legislaturas de aumento prácticamente constante y, al mismo tiempo, están disminuyendo las urgencias por autolesiones y la necesidad de ingreso. Son señales objetivamente favorables, pero no permiten complacencia ni atribuir el resultado a una sola actuación. Precisamente ahora debemos profundizar en la prevención y consolidar esta evolución", ha subrayado.

Por ello, ha resaltado que 'Acompaña' se suma al conjunto de medidas del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, que en los dos últimos años ha incorporado 701 puestos a Salud Mental -un 59% más que al inicio de la legislatura-, ha extendido el Programa de Prevención Escolar al 54% de la población escolar y ha desplegado 22 Unidades de Detección Precoz, que ya han atendido a 4.615 escolares y ha realizado más de 20.000 consultas, un 20% de ellas por ideación suicida.