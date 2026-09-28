'El acontecimiento' de Annie Ernaux se sube a las tablas por primera vez en España en La Rambleta

Archivo - Escena de 'El Acontecimiento' - NEREACOLL-BRAVASTUDIO - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acoge los próximos 2 y 3 de octubre 'El acontecimiento', la primera adaptación teatral realizada en España de la novela autobiográfica homónima de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022.

La compañía valenciana La Perra Coja lleva a escena el texto de la escritora francesa en un montaje adaptado y dirigido por Cristina Correa y Xavier Puchades, e interpretado por Cristina Correa y Lia Herbor. La propia Ernaux ha aprobado el texto para su representación.

En 'El acontecimiento', Ernaux reconstruye una experiencia que marcó profundamente su vida. Se desarrolla en la Francia de 1963. Annie Duchesne prepara su tesina cuando descubre que está embarazada y decide que no quiere continuar con el embarazo. En un país en el que el aborto es ilegal, comienza una búsqueda contrarreloj de un médico que pueda ayudarla, pero ningún profesional quiere arruinar su carrera o acabar en la cárcel. Sin apoyo, sin dinero y sin alternativas legales, acaba recurriendo a un aborto clandestino y poniendo en riesgo su propia vida.

Décadas después, en 1999, Annie Ernaux regresa a aquella experiencia y trata de ponerla en palabras, recuperando la soledad y la angustia vividas entonces. La adaptación teatral mantiene esa doble temporalidad y sitúa frente a frente a la joven que atraviesa los hechos y a la mujer que, años después, vuelve sobre ellos a través de la escritura. La propuesta de Cristina Correa y Xavier Puchades traslada al escenario una escritura profundamente ligada al cuerpo y a la memoria.

Como en la novela, el montaje huye, según sus creadores, "del victimismo y de la emotividad fácil" para abordar qué sucede cuando una mujer pierde "el control de su vida y la libertad de ser dueña de su cuerpo".

"Ernaux habla de sí misma, comparte su experiencia personal, quiere ir hasta el fondo de las cosas. Escribe a partir de la memoria que sacude su cuerpo, sin olvidar que su cuerpo forma parte de ese otro cuerpo, el social. Ernaux nos recuerda que formamos parte de una comunidad y que compartir experiencias de memoria, mostrar lo indecible, lo que se oculta, puede cambiar vidas", declaran Correa y Puchades.

Sobre el escenario, Lia Herbor interpreta a Annie Duchesne, la joven que atraviesa el embarazo y el aborto clandestino, mientras Cristina Correa encarna a Annie Ernaux, la mujer que años después regresa a aquella vivencia a través de la escritura.