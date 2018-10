ACPV inicia una campaña por la liberación de los 'Jordis' y llevará el documental '20S' por toda la Comunitat

Publicado 26/10/2018 14:21:03 CET

Lluís Llach y el abogado de Puigdemont asistirán en València a la presentación de la cinta

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha emprendido una campaña contra la prisión provisional del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exlíder de Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sànchez, porque considera que no existen "pruebas fácticas" que la justifiquen. La iniciativa "no es en defensa de lo que dice ANC u Òmnium" sino por la "libertad de expresión": "Las ideas, en democracia, no se combaten con la prisión".

Como parte de esta campaña, y en el marco del Festival Cinema Ciutadà Compromés de Acicom en el que colabora ACPV, el cantautor y exdiputado de JxCat Lluís Llach y el abogado defensor del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, participarán este sábado en la proyección del documental '20S', sobre la movilización que tuvo lugar en los alrededores de la Conselleria de Economia durante su registro por parte de la Guardia Civil. También asistirá el guionista de la cinta, Luis Alcarazo.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa el coordinador de ACPV, Toni Gisbert, y la vicepresidenta de Acicom, Emilia Bolinches. Gisbert ha señalado que las protestas del 20 de septiembre de 2017 son la "base de la justificación" del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para mantener la prisión provisional de los 'Jordis'.

"El documental cuestiona esa base", ha indicado Gisbert, ya que ha señalado que en el procesamiento se hace referencia a un "uso de fuerza", mientras que "las imágenes reales demuestran exactamente lo contrario", pues "no hay destrozos ni violencia" en la actuación de Cuixart y Sànchez, ha subrayado. Así, la cinta "cuestiona" la prisión para ambos.

Gisbert ha recalcado que las protestas del 20S fueron "espontáneas" y no estaban organizadas por ANC u Òmnium. Además, ha destacado que los 'Jordis', "de manera voluntaria", intentaron intermediar para que no hubiera violencia y se disolviera la concentración" ante Economia, una actitud que ve "ejemplar". "Nadie es capaz hasta ahora de mostrar una sola imagen en la que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez dijeran alguna palabra o tuvieran alguna actuación violenta. Reto a encontrar esas imágenes porque no existen", ha agregado.

El coordinador de ACPV ha explicado que la entidad llevará el documental a municipios de toda la Comunitat, dentro de una campaña que se prolongará varios meses y que nace con la vocación de dar a "conocer y cuestionar un relato cuyos fundamentos de realidad fáctica son como mínimo cuestionables".

Así, el coordinador de ACPV ha insistido en que la intención de esta entidad no es "defender lo que dice ANC u Òmnium, sino defender su derecho a decirlo, a movilizar siempre de forma pacífica, como lo han hecho" los 'Jordis'.

Gisbert ha enumerado dos motivos para emprender esta iniciativa. Por un lado, la "preocupación" que genera a ACPV el hecho de que "se normalice" que puede ser un delito el hecho de que "dos líderes sociales organicen movilizaciones cívicas", cuando "las movilizaciones de ANC y de Òmnium durante años se han conocido por la ausencia de violencia" y como "ejemplares".

En segundo lugar, a ACPV le "preocupa la extensión de ideologías de odio" y "de radicalidad" en Europa que "deshumanizan al contrario" En este sentido, ha criticado que "algunas fuerzas políticas intenten extender estas ideologías con intereses electorales".

Como ejemplo, Gisbert se ha referido al presidente del PP, Pablo Casado, "cuando hace dos días acusó de golpista" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, en la Comunitat, "hemos escuchado declaraciones de PP o Ciudadanos muy preocupantes", en las que "transmiten la imagen de que la democracia no es justa si no gano yo". "Aquí, hay representantes políticos que no entienden la diversidad de opinión", ha lamentado.

Bajo estas premisas, Acció Cultural pretende "que se hable de un proceso judicial" que no cree que se "atenga a los principios de libertad o sea garantista de derechos". "Puedes estar muy en contra de lo que defienden (los Jordis)", pero "las ideas en democracia no se combaten con la prisión" sino "con debates, con palabras", ha agregado Gisbert, para quien Llarena "está intentado crear una realidad que no existe".

Por su parte, Emilia Bonchines ha dado a conocer los detalles de la cuarta edición del 'Festival de Cinema Ciutadà Compromés', que consistirá en cinco semanas temáticas sobre política, historia árabe o feminismo, en el que se potenciarán las producciones valencianas que "el público no puede ver en mercados habituales o cines comerciales", así como cintas "que interesan al público valenciano" y en las que se abordan temas de actualidad.

El certamen engloba cine documental y ficción, así como largometrajes y cortometrajes, un total de 31 trabajos que competirán para llevarse los cinco premios que se repartirán en distintas modalidades y que elegirá un jurado paritario compuesto por cinco mujeres y cinco hombres del mundo de la comunicación y del audiovisual, más un premio del público.

Las proyecciones tendrán lugar en diferentes enclaves de València y se acercarán a otros puntos de la geografía de la Comunitat Valenciana. El visionado estará acompañado por un debate abierto en el que los asistentes podrán formular sus preguntas. Además, algunas de las localizaciones elegidas están relacionadas con la temática. Por ejemplo, 'Savis de l'horta' y 'Tigernut', sobre una presunta corrupción en la producción de chufa, que tendrá lugar este viernes en l'Alqueria de Vicent Martí de Alboraia (Valencia).