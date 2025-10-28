ACPV recoge firmas para pedir la dimisión de Ordaz (À Punt) por no retransmitir la manifestación contra Mazón

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha anunciado que está impulsando una recogida de firmas para pedir la dimisión de Vicente Ordaz como presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (À Punt) por no retransmitir la manifestación del pasado sábado convocada para pedir la dimisión de la gestión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana cuando se cumple un año de la tragedia.

Según ha informado ACPV en un comunicado, el pasado sábado "decenas de miles de valencianos y valencianas salieron a las calles de València y Alicante para pedir la dimisión del president Carlos Mazón y de su Consell por su inoperancia y negligencia durante la dana" que costó la vida de 229 personas.

"La televisión valenciana, en una muestra más de censura y de tratar de negar lo que es evidente, ignoró este hecho informativo de una indiscutible relevancia y retransmitió a las 18.30 horas una corrida de toros del año 1997, en que participaba el exconseller de Cultura Vicente Barrera", critica en el comunicado.

A juicio de la entidad, "esto ha sometido a la radiotelevisión valenciana a un descrédito, a un alud de críticas y al malestar de parte de la plantilla, que ha visto echada por tierra su profesionalidad y su compromiso con la verdad". "Y de esta decisión quien tiene la responsabilidad es quien preside el Consejo de Administración, Vicente Ordaz", ha añadido ACPV.

Por este motivo, desde ACPV impulsan una recogida de firmas para "mostrar el rechazo y pedir la dimisión" de Ordaz. En esta línea, ha señalado también al Consejo de Administración "que permite estas decisiones" y ha mostrado su "solidaridad" con la plantilla de la radiotelevisión pública valenciana "que quieren hacer periodismo de calidad y ni se les escucha ni se les permite".