Acrobacias y "trucos vertiginosos" sorprenderán al Roig Arena con el Freestyle World Tour

Las acrobacias y "trucos vertiginosos" llegarán al Roig Arena en marzo con el Freestyle World Tour

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Roig Arena de València acogerá el próximo 21 de marzo el Freestyle World Tour, un espectáculo de "acrobacias y trucos vertiginosos" a cargo de cinco de los pilotos más exitosos en esta disciplina a nivel mundial.

Así, auténticos "harán rugir sus motores mientras realizan sorprendentes movimientos en los que el equilibrio y la habilidad son claves", avanza la organización en un comunicado.

Acrobacias como back flips, supermans, trucos increíbles y saltos imposibles serán algunos de las protagonistas del evento. El aparente endeble chasis o la suspensión y amortiguación de estas motocicletas será manejado por cinco pilotos de renombre internacional que desplegarán todas sus destrezas en el recinto valenciano.

En el espectáculo, participarán Dany Torres (campeón del mundo de Red Bull X- Fighters), Pedro Morente (cuatro veces campeón de España), Guillem Navas (medalla de plata en los X Games), Raül Lerena (leyenda del freestyle) y José Di Dio. Los pilotos saltarán a alturas de hasta 15 metros y a distancias de más de 30 metros en el interior del Roig Arena.

Las entradas para Freestyle World Tour ya están a la venta en la web www.roigarena.es.