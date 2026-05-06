Activada alerta naranja ante la previsión de fuertes lluvias en litoral sur de Valencia y en litoral norte de Alicante

Archivo - Un hombre lleva un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, ha activado para este jueves, 7 de mayo, la alerta de nivel naranja por lluvias en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante, según los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se establece también para este jueves la alerta amarilla por lluvias en todo el interior de Valencia, en el interior y litoral sur de Alicante y en el litoral sur e interior sur de Castellón. Asimismo, se establece alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Valencia y de Alicante, así como en el interior sur y el litoral sur de Castellón, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Según las previsiones de AEMET_CValencia, los diferentes episodios que han propiciado la alerta naranja tendrán lugar entre las 7.00 horas y las 21.00 horas del jueves, con acumulados de 40 mm en una hora en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia para la franja comprendida entre las 07.00 horas y las 21 horas. Además, para estas mismas zonas existe una previsión de acumulados de 80 mm en 12 horas para el mismo intervalo horario y de tormentas localmente acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuerte.

El resto de avisos amarillos por lluvias y tormentas son para la franja comprendida entre las 12.00 y las 21.00 horas por precipitaciones acumuladas de 20 mm en una hora, que pueden ir localmente acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Ante esta situación meteorológica, el CCE ha remitido este boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y recomienda además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha citado entre los consejos más relevantes el de revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También ha señalado que es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

Lasheras ha destacado, además, la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, el secretario autonómico ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales.

Lasheras ha subrayado la importancia de que los ayuntamientos adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

De igual modo, el secretario autonómico de Emergencias ha recordado la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.

Los consejos de protección civil pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).