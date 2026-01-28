La actividad investigadora de la UV lanza más de diez mil resultados en 2025 - UV

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València ha publicado en su Portal de Producción Científica los resultados de la actividad investigadora en 2025, que ascienden a 10.082 impactos en revistas, libros, congresos y otras aportaciones.

El portal, que facilita consultas específicas por departamentos, facultades, personal investigador, proyectos y grupos --entre otras categorías de análisis--, muestra ya los primeros resultados de este año con más de 300 publicaciones solo en enero, según ha explicado la institución académica en un comunicado.

En términos de divulgación científica, en 2025 la Universitat de València publicó 7.126 artículos, 237 libros, 1.873 capítulos de libro y realizó 385 aportaciones a congresos, además de 461 participaciones en reseñas, cartas, documentos de trabajo, notas, estudios breves, artículos de datos, informes, entradas en diccionarios, etcétera.

En un contexto en que la ciencia abierta cobra cada vez más importancia, estos resultados "confirman una producción científica fructífera y competitiva, con una repercusión evidente en el impulso de la cultura científica y su difusión", ha resaltado la UV.

COLABORACIONES CON CENTROS DE TODO EL MUNDO

Por otro lado, la UV ha destacado el número de colaboraciones con centros de investigación de todo el mundo: un total de 41.597, de las que 311 se desarrollaron en los EE. UU. y, sobre todo, en universidades estadounidenses, país que ha resultado ser un socio científico de primer orden.

Por encima del centenar de colaboraciones se encuentran Alemania (118), Italia (119), el Reino Unido (109) y China (103), apuntando a una integración sólida de la Universitat en los principales circuitos de investigación de Europa, y con un papel creciente como actor científico global.

Más allá de estos núcleos principales, la distribución de colaboraciones con Francia (80), Brasil (79), India (54) y Canadá (51), así como con países de Asia-Pacífico (Japón, Australia...) y de América Latina (Chile, Colombia, México...), representa una apertura al mundo que no se limita a un único eje geográfico y pone en evidencia la capacidad de adaptación de la Universitat de València en diferentes contextos científicos y culturales.

En paralelo, el peso de las colaboraciones con entidades españolas --413 en total-- muestra que la proyección internacional no se produce en detrimento del tejido científico propio, sino que convive con una actividad intensa a escala estatal, y asume la colaboración como uno de los pilares estructurales de la actividad investigadora.

DATOS GENERALES

El Portal de Producción Científica de la Universitat de València tiene registrados en la actualidad a 6.360 investigadores (54,39%) e investigadoras (45,61%); 622 grupos de investigación; 1.064 proyectos; alrededor de 250.000 publicaciones, de las que se encuentran con acceso abierto unas 111.500; y 15.474 tesis -desde el año 1999.

En cuanto a índices especializados en Ciencias y Tecnología, el portal señala como referente Google Scholar, donde los tres investigadores de la Universitat más citados pertenecen al Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear. Se trata del catedrático Santiago González de la Hoz, director del Departamento, con 361.479 citaciones; la profesora titular María Moreno Llácer con 274.586 --ambos, miembros del Instituto de Física Corpuscular IFIC, centro mixto de la Universitat de València y el CSIC--; y el profesor Miguel Villaplana Pérez, con 255.870.

Por encima de las 100.000 citaciones se encuentran Rafael Tabarés Seisdedos, catedrático de Psiquiatría en la Facultad de Medicina y Odontología (196.545), y la catedrática María Dolores Corella Piquer, del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medina Legal de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación (149.754).

En torno a las 50.000 citaciones están el catedrático de Química Inorgánica Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol); el profesor emérito José María Peiró Silla, catedrático de Psicología Social y director fundador del Instituto Universitario de Investigación IDOCAL; el catedrático Francisco José Barba Orellana, del Área de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medina Legal; y el catedrático Artemi Cerdà Bolinches, del Departamento de Geografía.

En Humanidades y Ciencias Sociales, destaca el índice Dialnet Métricas que encabeza la filósofa Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, con 3.206 citaciones.

Entre 2.500 y 2.000, le siguen el catedrático de Filología Española Emilio Antonio Briz Gómez, el profesor emérito José María Peiró Silla y la catedrática emérita Isabel Balaguer Solá -los dos últimos de Psicología Social.

Entre las 1.999 y 1.500 citaciones, se encuentran el profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación Melchor Gutiérrez San Martín y la catedrática Amparo Vilches Peña, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales.

Por último, las investigadoras y los investigadores que presentan entre las 1.499 y 1.000 citaciones son Isabel María Castillo Fernández, del Departamento de Psicología Social; José Fernando García Pérez, del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento; Jordi Solbes Matarredona, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales; y José Devís Devís, del Departamento de Educación Física y Deportiva. Los cuatro son catedráticos.

De acuerdo con los principales sistemas de evaluación internacional, la producción científica de la Universitat de València presenta un alto impacto.