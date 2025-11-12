VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad local de Coca-Cola genera 692 millones de euros de valor añadido a la economía valenciana, cantidad equivalente al 0,47% del PIB regional, según los resultados del Estudio de Impacto Socioeconómico 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen.

De esta cifra, 58 millones de euros corresponden al valor añadido directo generado por Coca-Cola en la Comunitat Valenciana, y los 634 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta, según ha detallado la compañía en un comunicado.

Los consumidores en España gastaron un total de 9,200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola en todos los canales. Esto se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos de la marca. Por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, 76 céntimos revirtieron en la economía local.

"Coca-Cola lleva más de 65 años produciendo bebidas en la Comunitat Valenciana. Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde planta de Quart de Poblet (Valencia) y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio valenciano nos permite poner en marcha una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad", ha explicado el Jefe de Comunicación y Asuntos Públicos en la Comunitat Valenciana, Fernando Álvarez.

EMPLEO Y CONTRIBUCIÓN LOCAL

Los datos de estudio muestran, además, la "amplia capacidad y el importante papel" de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, convirtiéndose así en un actor de referencia en el panorama socioeconómico valenciano, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región, según las mismas fuentes.

La actividad local genera empleo directo e indirecto para 11.011 personas en la Comuniat de los que 466 son empleos directos y 10.545 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que cada empleo directo apoya la creación de 22 puestos de trabajo indirectos.

Gracias a su fuerza industrial y a la gran capilaridad de su sistema de distribución y equipo de ventas, Coca-Cola contribuye a impulsar el desarrollo de las economías locales, y lo hace gastando 1.500 millones de euros en compras a proveedores locales situados en España.

Además, distribuye sus productos a más de 31.741 puntos de venta en la Comunidad Valenciana. Esta capilaridad permite vertebrar económicamente el territorio, llegando tanto a grandes núcleos urbanos como a pequeñas poblaciones rurales de la región.

En Valencia se encuentra, además, una de las principales instalaciones industriales del grupo: la planta de Quart de Poblet. Con 10 líneas de producción, 65.000 m2 de superficie y 4.800 pallets de capacidad de almacenamiento. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 60 millones de euros esta planta y en el almacén.

Asimismo, impulsa iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven la resiliencia de las comunidades, siempre trabajando en colaboración con las administraciones públicas locales y entidades expertas, según el comunicado

En el ámbito social, destacan programas como GIRA Mujeres, que ha contado desde su creación, hace 9 años, con la participación de 1.400 mujeres de la Comunitat Valenciana. También es el caso de GIRA Jóvenes, proyecto que ha dado formación a más de 300 jóvenes valencianos.

Asimismo, a nivel nacional, la compañía ha reforzado su plan de voluntariado corporativo con la dedicación de 8.700 horas por parte de sus empleados, contribuyendo así al desarrollo de proyectos de impacto en todo el territorio.

Desde el punto de vista ambiental, continúa trabajando en proyectos como Mares Circulares, que desde 2018, ha contribuido a recoger más de 583 toneladas de residuos de las playas y entornos acuáticos en la Comunidad Valenciana gracias a la participación de más de 6.000 voluntarios valencianos.

También colabora con bares y restaurantes valencianos para ayudarles a reducir su huella de carbono a través de Hostelería #PorElClima. Ya hay alrededor 1.300 establecimientos valencianos adheridos a esta iniciativa, dentro de los más de 15.000 locales implicados en el conjunto de España. Asimismo, en Valencia, Coca-Cola ha puesto en marcha un proyecto para utilizar camiones eléctricos de gran volumen para transportar su producto entre la fábrica y su almacén, lo que permite reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente.