Activismo y pedagogía, entre los proyectos seleccionados para la XXIX Mostra art públic/universitat pública

La Universitat de València anuncia los doce proyectos artísticos seleccionados para la XXIX Mostra art públic / universitat pública - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la XXIX Mostra art públic / universitat pública ha publicado los doce proyectos que transformarán los campus de Burjassot y de Blasco Ibáñez de la Universitat de València en lugares de intervención artística abiertos a la sociedad y que recibirán 2.000 euros cada uno para su ejecución.

Los proyectos seleccionados en esta nueva edición de Mostra art públic destacan por su vinculación con temas de carácter social tales como el VIH-Sida, la revisión de pedagogías críticas y el papel del activismo en la actualidad. También, cabe subrayar el uso experimental de materiales sostenibles y de la energía solar en la producción artística, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

Así, de las 63 propuestas presentadas a la convocatoria, el jurado ha escogido 'Bajo la sombra de una Runcaria', de Pedro Bella; 'Aureola Infinita', de Ana Císcar y Rubén Marín; 'La consigna', de Veïna. Art Contemporani de Proximitat (Verónica Francés y Alfonso Segura); 'Paisaje del rostro amado', de Iván Arana; 'Ese espejo ya sol', de Fermín Jiménez Landa; 'Lo que puede un banco', de María Laudes y Paco Inclán.

También han sido seleccionadas 'El lado oscuro de la luna', de Claudia Müller; 'Archivo de rocas errantes', de Nuria Rodríguez y 'Lazos de agua. Redes que sostienen la vida', de Geraldine Rivera & Luisa Tovar.

En esta ocasión, han formado parte del jurado Isabel Tejeda, catedrática de Belles Arts de la Universidad de Murcia; Teresa Juan, gestora cultural y artista especializada en artes visuales y escénicas; Albert Moncusí, vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la Universitat de València; y personal técnico del Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (Sedi) y del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social, ambos de la Universitat de València.

Cada artista seleccionado recibirá una dotación de 2.000 euro para la ejecución y montaje de su obra en la XXIX Mostra art públic / universitat pública, que tendrá lugar del 2 al 30 de octubre, al campus de Burjassot, y del 30 de octubre al 27 de noviembre, en el campus de Blasco Ibáñez.

La Mostra art públic / universitat pública es una iniciativa que organiza el Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (Sedi) con la colaboración del Vicerectorat de Cultura, Esports i Vincle Social.

Pretende dinamizar los espacios de los campus de Burjassot y de Blasco Ibáñez y transformar el entorno universitario en un lugar de intervención artística abierto a la sociedad.

Para ello, un jurado profesional selecciona proyectos artísticos de carácter efímero que reflexionan sobre la aproximación del arte contemporáneo a la ciencia y a las ciencias sociales y humanas, convirtiéndolas en detonadoras otros saberes transversales, y que interactúan con el espacio universitario.