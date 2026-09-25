Acuerdo entre Consell y sindicatos para destinar 15,4 millones a mejorar salario y plantilla de los bomberos forestales

La Generalitat y organizaciones sindicales de los bomberos forestales -CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD-- han llegado a un acuerdo que permitirá movilizar más de 15,4 millones de euros para la mejora del salario y el refuerzo de plantilla - GVA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y organizaciones sindicales de los bomberos forestales --CGT, SPPLB, CCOO, UGT y EMAD-- han llegado a un acuerdo que permitirá movilizar más de 15,4 millones de euros para la mejora del salario y el refuerzo de plantilla para los trabajadores de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE).

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que se trata de "mucho más que una firma", ya que "representa la política de los hechos, la política de convertir los compromisos en decisiones, las decisiones en recursos y los recursos en mejoras para quienes protegen nuestro territorio".

El acuerdo contempla la inversión por parte del Consell de más de 8,7 millones de euros para mejorar las condiciones retributivas de los bomberos forestales adscritos a los operativos de extinción de incendios, con incrementos, según la categoría que alcanzan hasta los 458 euros mensuales. Además, hay que sumar 4 millones de euros para reforzar la plantilla con 64 nuevos puestos, en concreto, 42 bomberos forestales helitransportados y 22 puestos de estructura operativa.

El acuerdo también conlleva la adecuación de la relación de puestos de trabajo de la SGISE y la posibilidad de creación de nuevas plazas. Igualmente, se refleja un incremento retributivo de 300 euros mensuales para el personal administrativo, detalla la administración autonómica en un comunicado.

El 'president' ha señalado que el acuerdo supone "un paso decisivo" hacia el objetivo de alcanzar el I Convenio Colectivo de SGISE, para cuya negociación se destinan otros 2,7 millones de euros. Pérez Llorca ha puesto en valor la labor de un colectivo "esencial para proteger nuestros montes, nuestro patrimonio natural y, sobre todo, la seguridad de nuestros ciudadanos".

En este sentido, ha reafirmado "la apuesta de la Generalitat con seguir mejorando y reforzando este servicio, dotándolo de más medios, mejor equipamiento, más efectivos y mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías".

Llorca ha remarcado su compromiso por "el diálogo y la voluntad de alcanzar acuerdos que siempre deben estar por encima de la confrontación" y ha defendido que, "escuchándonos, buscando puntos de encuentro y trabajando desde la responsabilidad, podemos alcanzar acuerdos importantes para nuestra sociedad."

Aquí ha recordado los acuerdos alcanzados en materia de mejora retributiva para los trabajadores de Justicia, la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Generalitat Valenciana, así como las mejoras de las condiciones laborales pactadas con CESM-CV en materia de sanidad o la firma del convenio colectivo de Ferrocarrils de la Generalitat.

Desde la Generalitat aluden también "al área de educación el acuerdo con las organizaciones sindicales de la concertada para la implantación de la jubilación parcial y la mejora horaria de los centros de FP y de Educación Especial". Asimismo, apuntan que los docentes de la Comunitat Valenciana van a empezar a cobrar el incremento salarial pactado en las mesas sectoriales con CSIF y ANPE a partir de este mes de septiembre

"Los acuerdos alcanzados este año son fruto de esa voluntad de diálogo y de una forma de hacer política basada en sumar y avanzar juntos. Por ello, seguimos teniendo la mano tendida para construir mejoras que beneficien al conjunto de la sociedad valenciana", concluye el dirigente autonómico.

PENOSIDAD Y PELIGROSIDAD

Por su parte, el delegado sindical del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos Toni Aroca ha señalado que valoran el acuerdo "porque se ha hecho un esfuerzo económico sustancial con del que se dignifica y por primera vez se reconoce la penosidad y la peligrosidad en el servicio de bomberos forestales".

Ha hecho notar que se incluye "una complementación retributiva de aproximadamente entre 300 y 400 euros por categoría profesional, en el que se contempla que se retribuirán en el mes de diciembre". Sobre el aumento de plantilla, ha apuntado que una de las reivindicaciones es "complementar y aumentar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2026 para hacer realidad el tercer turno que nos queda pendiente del servicio de helitransportadas y también reforzamos el tema de logística y operativo estructural de la SGISE".

"Esto es un paso, no están todos los elementos de las reivindicaciones por las que habíamos convocado la manifestación del día 30, pero es un paso que nos motiva para desconvocar las movilizaciones. Queda pendiente la negociación del convenio la mesa de negociadora, que sigue abierta, y el objetivo es antes de que acabe el año poder sacar la RPT con el tercer turno para los compañeros de helitransportada", ha expuesto.

"Valoramos positivamente que en menos de cuatro años hemos podido implementar un tercer turno y hemos conseguido unas retribuciones que estamos satisfechos, no podemos ser más exigentes. La Conselleria ha cumplido y nosotros por ende también vamos a cumplir con ellos", ha aseverado este portavoz.