El acuerdo entre Educación, ANPE y CSIF incluye subida de 200 euros, 6 días libres y derecho a desconexión digital

Uno de los sindicatos firma un acuerdo con la consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí- Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo firmado este lunes por la tarde entre la Conselleria de Educación y los sindicatos ANPE y CSIF, en el marco de las negociaciones al inicio de la tercera semana de huelga indefinida, incluye una subida salarial de 200 euros en el complemento específico autonómico, la implantación de seis días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.

Esta es la propuesta salarial planteada por Educación que CSIF y ANPE han aceptado, con lo que se ha roto en este punto la unidad sindical mantenida hasta la fecha en la huelga convocada por STEPV, CCOO PV, UGT PV y CSIF, con apoyo de ANPE. Se trata de un "microacuerdo" en la negociación para alcanzar un acuerdo global, ya que hay cuestiones como las ratios que siguen abiertas. Por tanto, se mantiene la huelga y este martes continuarán negociando.

En concreto, el acuerdo sellado contempla una subida salarial de 200 euros en el complemento específico autonómico: 75 euros en septiembre de 2026, 75 euros en enero de 2027 y 50 euros en enero de 2028.

Esta última cifra se considerará como un mínimo, ya que las tres partes se comprometen a negociar una posterior subida del complemento, en función del presupuesto vigente en ese ejercicio e indexada al IPC. Según vienen asegurando desde Conselleria, esta subida situaría a los docentes valencianos "entre los mejor pagados de España".

Además, el acuerdo incluye la implantación de seis días de libre disposición a partir del curso 2026-2027: tres en días lectivos y otros tres en días no lectivos.

El tercer y último punto del acuerdo es el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.

Según Educación, estas últimas demandas concretas se han incorporado al texto final "como señal de escucha y voluntad real de acuerdo".

En una cláusula final, las tres partes manifiestan su "voluntad de continuar el diálogo social como herramienta fundamental para la mejora del sistema educativo", comprometiéndose a desarrollar este acuerdo mediante los instrumentos normativos y organizativos necesarios.

En la reunión de este lunes también se ha debatido la reducción de ratios y se ha emplazado a las organizaciones sindicales a continuar debatiendo esta cuestión en un nuevo encuentro convocado este martes a las 16 horas.