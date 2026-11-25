Archivo - Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO ELCHE - Archivo

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han alcanzado un acuerdo para aprobar este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Elche (Alicante), en una reunión extraordinaria, los presupuestos municipales para 2027. Así lo han anunciado estas formaciones, que conforman el gobierno local, cuando falta un día para que se celebre la sesión plenaria.

El anuncio llega después de que dos de los tres ediles de Vox integrantes del ejecutivo, Samuel Ruiz y Pedro José Sáez, se desmarcaran del proyecto de cuentas del consistorio al entender que se presentaron con "prisas".

Ambos concejales pidieron este martes al alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), que desconvocara el pleno y que se sentara "a dialogar" y "a negociar" para llegar a un acuerdo y que las cuentas incluyeran "prioridad nacional, desregulación y remigración". "Creo que eso debe estar", resaltó Ruiz.

Entre las medidas ahora anunciadas para los presupuestos, están "el establecimiento de un periodo de arraigo" en Elche para poder ser "beneficiario de las ayudas sociales municipales" y que los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y entidades sociales "no promuevan la inmigración irregular".

También promover "una programación" en espacios municipales "respetuosa con la pluralidad social y política" y "evitando que estos espacios sean utilizados para realizar ataques contra cualquier formación política o sensibilidad social de la ciudad", además de una partida para "favorecer el regreso de los ilicitanos que se encuentren fuera".

"BUEN ENTENDIMIENTO"

En un comunicado conjunto hecho público este miércoles, PP y Vox han indicado que "tras las últimas reuniones mantenidas" entre ambas formaciones, "buscando el bien común de la ciudad y garantizando la estabilidad y el buen entendimiento que ha caracterizado al gobierno municipal", han llegado a ese acuerdo.

"La aprobación de las cuentas municipales estará acompañada de una serie de compromisos que se desarrollarán a lo largo del próximo año, de forma paralela a la ejecución presupuestaria, especialmente en materia de emprendimiento, empleo, educación y acción social, así como del establecimiento de un límite del endeudamiento real del Ayuntamiento de Elche fijado en el 25 por ciento", añaden.

"ARRAIGO" PARA "AYUDAS SOCIALES"

Concretamente, entre los "compromisos alcanzados por ambas formaciones" se encuentra "el establecimiento de un periodo de arraigo en la ciudad de Elche para ser beneficiario de las ayudas sociales municipales, respetando en todo caso la legislación vigente". Así, han indicado que "para acceder a las ayudas al alquiler joven se establecerá como requisito una antigüedad mínima de tres años de empadronamiento en el municipio".

Del mismo modo, han apuntado que "se creará una ventanilla única para emprendedores y autónomos, que será objeto de licitación, destinada a centralizar, simplificar y agilizar los trámites administrativos que deben realizar ante el Ayuntamiento para poner en marcha sus negocios en Elche".

Asimismo, se creará "una nueva partida de inversiones destinada a la renovación de los sistemas eléctricos de los centros educativos para facilitar su climatización". De esta forma, han agregado, "el Ayuntamiento contribuirá a la puesta en marcha de los equipos de climatización a los que la Generalitat Valenciana destinó el pasado verano más de 800.000 euros".

PROGRAMACIÓN "RESPETUOSA"

Ambas formaciones han acordado también "promover una programación en los espacios municipales respetuosa con la pluralidad social y política de Elche, evitando que estos espacios sean utilizados para realizar ataques contra cualquier formación política o sensibilidad social de la ciudad".

Igualmente, en materia de emprendimiento, se creará una partida de ayudas denominada Elche Emprende, dotada con 350.000 euros, "para contribuir al pago de las cotizaciones de los autónomos durante el primer año de puesta en marcha de sus negocios, favoreciendo el emprendimiento y la actividad económica en el municipio", han aseverado.

También se habilitará una partida de ayudas denominada 'Elche Emplea', dotada con otros 350.000 euros, "destinada a favorecer el regreso de los ilicitanos que se encuentren fuera" de la ciudad, "impulsando el retorno del talento y la generación de nuevas oportunidades laborales".

Además, se pondrá en marcha "un nuevo programa de empleo específico para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad, con la dotación presupuestaria que se estime necesaria para su desarrollo".

INMIGRACIÓN

En materia de acción social, ambas formaciones han acordado que los convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Elche y las entidades sociales "no promuevan la inmigración irregular, dentro del marco de la legislación vigente".

Las nuevas partidas acordadas se incorporarán en la primera modificación presupuestaria posible, "con el objetivo de facilitar su puesta en marcha durante el próximo ejercicio", han explicado desde los grupos municipales de PP y de Vox, que han hecho "una valoración positiva del acuerdo alcanzado".

Así, creen que el pacto presupuestario "pone de manifiesto la voluntad de diálogo, consenso y colaboración de ambas formaciones para garantizar la estabilidad del gobierno municipal, dar respuesta a las necesidades de los ilicitanos y seguir avanzando en la transformación de Elche".