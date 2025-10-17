Una acusación advierte a la jueza de la dana de imágenes del 29O con "tomas que no coinciden" con los vídeos conocidos

ACPV insta a la magistrada a pedir el bruto íntegro y con sonido de un reel en el Instagram de Salomé Pradas

17 (EUROPA PRESS)

Una de las acusaciones en la causa sobre la gestión de la dana, la que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV), advierte de la existencia de un vídeo --un reel publicado el 29 de octubre de 2024 en el Instagram de la exconsellera de Interior Salomé Pradas-- que incluye "tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora".

Se trata de un vídeo editado de 59 segundos, publicado sin sonido, de la exconsellera investigada en la causa Salomé Pradas el día de la barrancada.

En su escrito dirigido a la jueza de Catarroja, al que ha tenido acceso Europa Press, esta acusación señala que, "si se observa detenidamente la grabación, se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora: reloj que marca las 12:46, tomas del señor (Jorge) Suárez --subdirector de Emergencias-- desde otros ángulos, conversaciones de la señora Pradas con los técnicos del 112 en otros momentos que los conocidos hasta ahora, final de la edición con el anagrama de la Consellería de Justicia e Interior, etc.)".

Dicha grabación, agrega esta parte, "pudo haber sido realizada por el operador" de la productora que la Conselleria tenía contratada aquel día, pero también por una persona que entonces era asesor de la consellera, "dado que parece haberse realizado en vertical".

Por ello, y a fin de acceder a los 'brutos', con sonido, de los clips que sirvieron para la edición, por la Conselleria de Justicia e Interior del vídeo, Acció Cultural pide a la jueza que amplíe el requerimiento de las imágenes "sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido".

LOCALIZAR AL ASESOR

Asimismo, insta a que "se requiera de la Conselleria de Emergencias, con carácter urgente, a fin de que informen al Juzgado de los datos de localización de quien fue asesor de la consellera Pradas para que el Juzgado contacte inmediatamente con él requiriéndole la entrega urgente de los vídeos que grabó el 29 de octubre de 2024 conservados bien en su teléfono o en cualquier otro dispositivo de su propiedad o de la Conselleria".

Por último, pide que la Letrada de la Administración de Justicia lleve a cabo el "cotejo urgente" del vídeo que remite la acusación con el Instagram de Salomé Pradas y el reel publicado por ella misma en dicha red social.

En la red de Pradas se pueden ver a día de hoy el reel junto a un texto que dice lo siguiente: "Pedimos mucha precaución a los vecin@s de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo. Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Nivel 2 de emergencia en Requena / Utiel. Hemos solicitado colaboración UME".

Y añade: "Sigan los consejos de los servicios de emergencias, no crucen los cauces ni se acerquen a laderas. No salgan de casa si no es necesario. Infórmense a través de @gva112. Seguimiento desde el centro de emergencias de La Eliana, nos desplazamos a la Ribera y coordinación con todos los servicios de emergencias".