Una acusación afirma que hay un vídeo del Cecopi grabado por Emergencias y pide a la jueza de la dana que lo incorpore

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acció Cultural del País Valencià, una de las acusaciones personadas en el procedimiento de la dana, ha advertido a la jueza de un vídeo del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre --diferente al de À Punt-- grabado por Emergencias y ha requerido su incorporación a la causa.

Así se desprende de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que remite esta acusación al juzgado que investiga la gestión de la catastrófica dana que ha dejado 228 víctimas mortales --una de ellas embarazada--.

Precisamente la pasada semana se hicieron públicas por parte de RTVE unas imágenes y audio en el Cecopi del 29O, grabadas por À Punt, en el que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, daba indicaciones para el mensaje del ES-Alert: "Metedlo en el texto, por favor". Además, también preguntaba alrededor de las 19 horas: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo --presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar--? A mí no me apetece llamarlo".

A raíz de estas imágenes, Acció Cultural del País Valencià ha presentado un escrito a la magistrada requiriendo la incorporación del vídeo a la causa y, además, ha advertido de que en el vídeo emitido por RTVE se observa cómo un operador de cámara, con chaleco rojo de Emergencias, graba a los participantes en la reunión desde posiciones y ángulos diferentes a los de la grabación que efectuó el canal oficial de la emergencia, À Punt.

Por este motivo, solicita a la magistrada que requiera a Presidencia de la Generalitat la remisión de los vídeos grabados por el propio servicio de comunicación de la entidad el día de la dana en el centro de emergencias, bien dependiente de dicha institución o de la Consellería responsable de las emergencias, "pero siempre bajo la coordinación de Presidencia de la Generalitat Valenciana, editados y emitidos/remitidos, y en material bruto sin editar".

El mismo requerimiento, ha añadido en su escrito, deberá efectuarse a la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias (AVSRE) en el hipotético caso de que Presidencia de la Generalitat informe que no dispone de dicho material, "ya que cuenta con un servicio de grabación de audiovisuales contratado específicamente para ello", ha expuesto.

La jueza ha acordado en una resolución reciente requerir a RTVE una copia de la grabación y, además, ha pedido a la dirección de À Punt que manifestara si mantenía el ofrecimiento de aportar grabaciones --de audio o de imagen, o de ambas-- de la cobertura de la dana, y de manera específica, de la reunión del Cecopi que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024.