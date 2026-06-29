ADIF propone colaborar en un plan estratégico ferroviario de la Comunitat Valenciana y la Generalitat "recoge el guante"

Foro Territorial 'Infraestructuras clave para el desarrollo de la Comunidad Valenciana', celebrado este lunes en València y organizado por SEOPAN - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director adjunto de construcción de líneas en explotación Este de ADIF, Ángel Contreras, ha planteado este lunes una colaboración entre administraciones para diseñar un plan estratégico ferroviario de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha señalado durante su participación en la mesa redonda 'Infraestructuras estratégicas para la competitividad y el desarrollo de la Comunitat Valenciana', en el marco de un foro organizado este lunes por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras SEOPAN. En la misma mesa ha intervenido, entre otras autoridades y expertos, la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre de la Generalitat, María José Martínez, que ha "recogido el guante" de la propuesta del representante de ADIF.

En concreto, durante su intervención, y preguntado por cuáles son las infraestructuras que considera prioritarias en la Comunitat Valenciana, el responsable de ADIF se ha referido al Corredor Mediterráneo pero ha abogado por que, más que "hablar siempre de kilómetros" de vías, se entienda también como "un concepto un poco holístico" que engloba "todo aquello que mejora la competitividad de las empresas".

Contreras ha señalado que el ferrocarril va a ser "un actor protagonista" en esto, pero que también se debe poner el foco en Valencia, en su red de Cercanías de Valencia, en el metro, en el tranvía y "mejorar la movilidad del área metropolitana de Valencia".

El responsable de Adif también se ha referido a actuaciones como la conexión en ancho estándar al aeropuerto de Alicante y las conexiones para las empresas de la cerámica en Castellón.

"Todo esto me lleva a pensar que lo más importante, y una cosa que deberíamos hacer entre las administraciones, es un plan estratégico ferroviario de la Comunitat Valenciana. Ir un punto más allá, tenemos planes de Cercanías, otros planes, pero muchas veces tenemos una vista un poco desconexa y sería importante que se hiciera un diagnóstico de dónde estamos, dónde queremos ir, con el objetivo único de subir más viajeros y mercancías al tren", ha propuesto, y ha señado que este plan constituiría una "apuesta de futuro".

CONTAR CON EL INTERIOR

Por su parte, la directora general ha señalado que "recoge el guante de la planificación estratégica ferroviaria" y ha añadido que también debe ser viaria.

Asimismo, María José Martínez ha pedido "hablar de todo nuestro territorio" y ha advertido que el debate sobre estas infraestructuras siempre se centra en el litoral, donde hay mayor densidad de población, "pero también tenemos un interior importante y tres provincias", ha remarcado. Además, ha señalado que el área metropolitana requiere también un estudio propio.

Asimismo, ha señalado que "hay que apostar por la carretera" y ha lamentado que "está mal vista a nivel Europa, se considera contaminante, pero permite la movilidad en territorios donde el ferrocarril no es una opción" de acuerdo a los estudios de eficacia y rentabilidad. "Yo creo que a nadie se le ocurre que para entrar al interior de toda nuestra comunidad valenciana vamos a tener alta velocidad", ha añadido.

Martínez también ha subrayado que se debe tener en cuenta no solo la vertebración norte-sur de la Comunitat Valenciana sino también la vertebración este-oeste. En este punto, se ha referido a infraestructuras como la CV-60, "que llevamos mas de 20 años solicitando la sociedad su duplicación".

FGV PIDE FINANCIACIÓN

Durante la misma mesa redonda ha tomado también la palabra el director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, quien ha reclamado una "financiación justa para la Comunitat Valenciana.

"No tiene mucho sentido que todavía no tenga un contrato programa para la financiación de obras y actuaciones que tienen que ver con la comunicación y el transporte como sí tienen Barcelona o Madrid", ha señalado. Este contrato programa "establecería un marco estable de financiación y permitiría invertir a largo plazo", ha agregado.