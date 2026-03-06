Adjudicadas por 350.000 euros las obras de restauración de la sala La Serre del Museu de la Ciutat

Exterior del Museo de la Ciudad, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras de conservación, mantenimiento y restauración de la sala La Serre y de otros trabajos adicionales en el Museu de la Ciutat, por un presupuesto total de 350.841,07 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Estas actuaciones contribuyen a la conservación y mantenimiento el patrimonio del 'cap i casal' y, también, a recuperar el "esplendor" de este centro museístico, que próximamente se va a convertir en la sede provisional de las obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America, ha remarcado el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El objetivo es adelantarse a la llegada de estas piezas y "dar el máximo esplendor al museo para que cuando lleguen los cuadros esté preparado", ha agregado el concejal.

Cabe recordar que el pasado mes de enero se firmó un convenio para permitir que el Museo de la Ciudad, situado en el número 3 de la Plaza del Arzobispo, acoja de manera transitoria alrededor de 230 obras de Joaquín Sorolla, mientras se lleva a cabo la adecuación del Palacio de Comunicaciones, ubicado en plena Plaza del Ayuntamiento, que se convertirá en sede definitiva de este 'Museo Sorolla' en València.

La llegada de estas obras se organizará en tres lotes, de los cuales los dos primeros, 'Sorolla Español' y 'Sorolla Americano', serán los que llegarán en principio al Museo de la Ciudad antes del verano.

Según detalla el consistorio, la actuación municipal en la sala La Serre, basada en el proyecto redactado por el arquitecto Jorge Bosch Abarca, tiene como objetivo "detener los daños provocados por filtraciones de agua que afectan tanto al edificio como a las obras de arte que se exponen en su interior". La intervención busca preservar el valor histórico y artístico del inmueble de la plaza de l'Arquebisbe, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

El contrato se ha adjudicado a la empresa Llop Proyectos Integrales, que deberá acometer los trabajos de reparación o sustitución de la cubierta de la sala La Serre y refuerzo de dos vigas de madera; instalación de una pasarela metálica para facilitar el mantenimiento de la cubierta; restauración integral de la fachada, con limpieza de la cerrajería, sustitución de vidrieras dañadas y reparación de grietas y cornisas; así como la conservación y restauración de carpinterías interiores y portones de acceso, enumeran.

Además, el proyecto incluye la puesta en valor de la cubierta interior original, mediante la incorporación de un sistema de oscurecimiento regulable para mejorar las condiciones expositivas, además de la ejecución de medidas de conservación preventiva que evitarán un deterioro mayor de los elementos originales del edificio. Inversión en cultura y memoria

La intervención en la sala La Serre "permitirá recuperar uno de los espacios más emblemáticos del museo, mejorando sus condiciones estructurales, estéticas y expositivas, y asegurando su disfrute para las generaciones presentes y futuras", inciden.

El Museu de la Ciutat tiene su sede, desde 1989, en el Palau del marqués de Campo, conocido también como Palau dels comtes de Berbedel. El edificio constituye un interesante ejemplo de arquitectura señorial valenciana y fue declarado Bien de Relevancia Local (BRL) en 1973; pasando a la categoría de BIC (Bien de Interés Cultural) en octubre de 2007.

De porte monumental, en él coexisten pervivencias barrocas, visibles en los detalles ornamentales de la fachada principal, el patio o la escalinata cubierta de esbelta cúpula decorada por vistosos esgrafiados, y el eclecticismo clasicista del cuerpo principal de la fachada, diseñado por el maestro de obras Manuel Ferrando.