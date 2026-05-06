Admisión de alumnado 2026-2027: más aulas de 3 años en Infantil, medidas contra la despoblación y cambio de lengua base

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, durante la rueda de prensa. - GVA

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El proceso de admisión para las etapas educativas de Infantil y Primaria del curso 2026-2027 da comienzo este jueves e incluirá una mayor oferta de unidades de 3 años en Infantil, el refuerzo de medidas contra la despoblación y la posibilidad de cambiar la lengua base seleccionada durante el anterior curso escolar.

Así lo ha indicado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, durante la rueda de prensa en la que ha presentado los datos más relevantes de la campaña del proceso de admisión escolar de Infantil y Primaria que comienza este jueves y se prolongará hasta el 18 de mayo a las 10.59 horas.

En concreto, ha señalado que para escolarizar a los 35.378 alumnos nacidos en 2023 --226 menos que el año anterior-- se han habilitado 2.028 unidades de 3 años, frente a las 2.022 del curso previo, lo que supone "6 unidades más disponibles que en el curso anterior".

Asimismo, del total de unidades ofertadas para el curso 2026/2027, 1.500 corresponden a centros públicos y 528 a centros concertados, mientras que, en el curso anterior, la distribución fue de 1.493 unidades en públicos y 529 en concertados.

De este modo, Cabo ha explicado que, a pesar de la bajada de nacimientos, el departamento de Campanar "mantiene una ratio máxima inferior a los 25 alumnos por aula, favoreciendo una atención más individualizada". "Esta reducción se ha aplicado en 63 localidades, adaptando las ratios a 20, 22 o 23 alumnos por unidad según las necesidades", ha apuntado.

Al listado de ratios reducidas se incorporan las localidades de Alfara del Patriarca (ratio máxima 22) y Meliana (ratio máxima 20) y bajan con respecto al curso pasado, Alcoy (de 23 a 20), Onda (de 25 a 23), la Vall d'Uixó (de 23 a 20) y Quart de Poblet (de 25 a 23).

DESPOBLACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA

En paralelo, ha apuntado que se han reforzado las medidas contra despoblación y ha indicado que, en zonas rurales, se ha reducido el número mínimo de alumnado necesario para mantener unidades, lo que ha permitido "la creación de 102 nuevas unidades --26 en Alicante, 44 en Castellón y 32 en Valencia-- y la consolidación de 153 puestos docentes".

En materia de inclusión educativa, el próximo curso contará con 36 nuevas aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios), que se suman a las 342 ya existentes. Estas nuevas unidades se distribuirán de la siguiente forma: 13 en Alicante, 7 en Castellón y 16 en Valencia, reforzando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

LENGUA BASE

El proceso de admisión se realizará de forma telemática a través de la plataforma AdmiNova, que este año presenta mejoras en su diseño y funcionalidad.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de solicitar el cambio de lengua base en el mismo centro donde el alumno ya está matriculado. Estas solicitudes tendrán prioridad sobre las externas, siempre que existan vacantes en la lengua solicitada.

Asimismo, el sistema permite a las familias indicar la lengua base en cada una de las opciones de centro solicitadas, configurando así la oferta educativa en función de la demanda real.

En este sentido, es importante recordar que, en caso de que un centro oferte plazas en las dos lenguas base y se desee optar a ambas, habrá que solicitar dos veces el mismo centro, una vez por cada lengua base. De no hacerlo así, la participación en el proceso quedará limitada a una lengua base.

"LA VOLUNTAD EXISTE"

Por otro lado, preguntado por las negociaciones entre el departamento de Campanar y los sindicatos de Educación con el fin de que no siga adelante la huelga educativa convocada para el próximo lunes, Cabo ha asegurado que la voluntad de la conselleria es "clara" y está basada en la "negociación con propuestas encima de la mesa".

"Mañana hay una nueva Mesa Sectorial en la que nosotros no nos negamos a dialogar ningún tipo de tema", ha apuntado, al tiempo que ha destacado el trabajo realizado desde Educación y ha sostenido que, para ellos, el "precepto principal" en las negociaciones es que "hay que ceder por ambas partes".

Y ha añadido: "Uno cede y el otro también para que podamos llegar a un atente cordial y creo que a partir de ahí la comunidad educativa se merece que lleguemos a un acuerdo entre todos. La negociación está abierta, la voluntad existe".

Asimismo, el director general ha insistido en que "hablando y con los asuntos encima de la mesa se puede" llegar a un acuerdo. Preguntado por si cree que se conseguirá antes del próximo lunes, ha indicado que "no" pone plazos porque considera que en las negociaciones "nunca existen".

"Siempre hay que dar opciones a que todo el mundo ponga encima de la mesa sus propuestas, pero desde esta conselleria sí que hay una firme voluntad de diálogo y de trabajar para que todo el mundo pueda poner encima de la mesa sus propuestas", ha subrayado.

En cuanto a si el proceso de admisión del alumnado --que da comienzo este jueves hasta el próximo 18 de mayo-- podría verse afectado por una posible convocatoria de huelga, Cabo ha señalado que no se puede "avanzar el futuro" pero que cree que "está asegurada perfectamente esa dinámica de trabajo para el proceso de admisión" ya que es "una dinámica en la que no interviene el profesorado, solamente es la administración por parte de la gestión de la dirección".

Por lo tanto, ha asegurado que se trata de un proceso que "no viene viciado por ningún otro tipo de casuística" y ha defendido "la profesionalidad de los institutos directivos" y ha agregado: "La confianza es plena en los compañeros de las direcciones de nuestra comunidad".