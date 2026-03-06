Aemet activa la alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros en toda la Comunitat

Operarios instalan carpas bajo la lluvia durante el montaje de las Fallas 2026, a 5 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).La quinta mascletà del calendario oficial de las Fallas de València 2026 no ha llegado a escucharse este jueve - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este viernes la alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros en toda la Comunitat Valenciana.

Así, esta jornada hay probabilidad de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes y acompañadas de tormenta, han indicado las mismas fuentes.

El cielo estará hoy muy nuboso o cubierto y se espera viento que irá de flojo a moderado de dirección variable con predominio de la componente este.

Las temperaturas mínimas anotarán un descenso ligero mientras que las máximas subirán o no sufrirán cambios, han señalado las mismas fuentes.