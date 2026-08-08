Aemet activa el aviso naranja por calor en Valencia y amarillos en Castellón y Alicante por tormentas y máximas

Avisos meteorológicos activos este sábado - AEMET

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso naranja en el litoral sur de València por temperaturas máximas que alcanzarán los 40 grados, al tiempo que mantendrá avisos amarillos en el resto de la Comunitat Valenciana por calor de hasta 38º y por tormentas que pueden ir acompañadas por granizo en los interiores de Castellón y València.

Según la predicción de Aemet, el aviso naranja de altas temperaturas permanecerá activo entre las 12.00 y las 19.59 horas en el litoral sur de Valencia.

Asimismo, la entidad ha activado el aviso amarillo por calor en el interior sur de València, donde los mercurios rondarán los 38 grados, así como en el interior norte de Valencia y en el litoral norte y sur de Alicante, con valores de hasta 36 grados.

Por otra parte, se han establecido avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Estas alertas afectarán al interior norte de Castellón y al interior norte de Valencia desde las 14.00 hasta las 21.59 horas.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, predominará el cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte a partir de mediodía.

Se prevén chubascos localmente fuertes y tormentosos en el interior norte de Castellón por la tarde, sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa a otras zonas del interior.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo ascensos locales, y el viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente este por la tarde e intervalos de intensidad moderada.

En las capitales de provincia, Alicante y Castelló de la Plana registrarán máximas de 34 grados y mínimas de 25, mientras que en València los termómetros oscilarán entre los 24 grados de mínima y los 33 de máxima.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este sábado el nivel de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.