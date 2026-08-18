Aemet activa el aviso rojo por calor para este miércoles en la Comunitat y prevé máximas que podrán alcanzar los 44º

Archivo - Un termómetro marca 44 ºC - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo para este miércoles en todo el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante por calor provocado por el episodio de viento de poniente y ha advertido de que las temperaturas máximas podrán alcanzar los 44 grados.

El organismo estatal insiste en que tanto el miércoles como el jueves se vivirá una situación meteorológica "muy adversa". La previsión es que el miércoles y la madrugada y mañana del jueves sople viento de poniente persistente, con temperaturas máximas el miércoles que pueden alcanzar los 42-44º, apunta.

Además, Aemet señala que es "la primera vez" desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cinco días el aviso rojo por temperaturas en la Comunitat Valenciana (7, 8, 15 y 23 de julio y 19 de agosto), frente a los tres días en 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y los tres en 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).

Para el episodio de poniente de este miércoles y jueves, la Agencia Estatal de Meteorología señala que, además del peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables, los índices de peligro de incendios forestales "serán extremos, con capacidad rápida de propagación por combinación de calor, poniente persistente, humedad muy baja y extrema sequedad del suelo de la vegetación".

Aemet ha avisó este lunes de que el episodio de viento de poniente que afectará a la Comunitat Valenciana este miércoles y jueves provocará una situación meteorológica "muy adversa".

En este contexto, apuntó que, aunque las temperaturas han bajado respecto a julio, la primera quincena de agosto se han registrado valores muy altos de forma persistente, con lo que la primera quincena de agosto en la Comunitat Valenciana es la más cálida desde al menos 1950, con una anomalía de +2,8º.

La previsión es que el día más cálido del episodio de poniente sea el miércoles. Las temperaturas máximas comenzarán a bajar el jueves, pero el jueves, como se prevé que persista el poniente de madrugada, la madrugada será muy cálida, adelantó Aemet.

Sin embargo, tras el pico cálido de miércoles y jueves, durante este próximo fin de semana se producirá un acusado descenso térmico que se prolongará los primeros días de la semana próxima, con temperaturas medias "incluso más bajas que el promedio normal de final de agosto".

En todo caso, los días más adversos de la semana serán miércoles y jueves, sobre todo el primero, que será el más adverso de este nuevo pico cálido. Por ello, Aemet ha pedido permanecer "atentos a la actualización de las previsiones y avisos y, sobre todo, muy pendientes de recomendaciones y normas del 112".