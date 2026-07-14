Aemet advierte de un miércoles "muy adverso" con alerta roja por calor y posibilidad de tormentas secas y reventones

Una persona bebe agua durante la ola de calor. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha advertido de que este miércoles, 15 de julio, será "un día muy adverso", no solo por el calor intenso y generalizado, sobre todo en la provincia de Valencia, donde se ha activado la alerta roja, sino también por los fenómenos costeros, como tormentas secas, reventones y ráfagas muy fuertes de viento de corta duración.

Los especialistas explican que será una jornada de viento de poniente flojo en la provincia de Valencia, con entrada de brisas débiles muy tardías que irán suavizando algo las temperaturas en su avance hacia el interior. La hora de entrada de la brisa determinará la temperatura máxima en el litoral de Valencia.

Ponen el ejemplo de la ciudad de València, donde la previsión es que a las 14.00 horas siga soplando viento de poniente y es a partir de las tres de la tarde cuando comienza a entrar la brisa, avanzando hacia el prelitoral.

Aemet señala que "las incertidumbres" de la situación prevista mañana derivan de la hora de entrada de la brisa, por lo que en zonas del litoral, donde está previsto que entre a partir de las 14.00 h, quedarán más bajas que en zonas próximas del prelitoral de la provincia, donde pueden superar los 42 °C.

Además, hacen notar que la atmósfera está "inestable". "La convergencia de brisas del este con el viento de poniente en el interior, puede disparar las tormentas", remarcan, a la vez que enfatizan que estas tormentas, con una atmósfera tan seca, que pueden provocar rachas muy fuertes de viento.

Las tormentas de tarde-noche previstas mañana pueden dejar algo de lluvia en el interior, pero llegan muy con poca precipitación al litoral, aunque si lo afectan, pueden provocar reventones cálidos y rachas muy fuertes de viento.

En este punto, la agencia estatal detalla que los reventones cálidos suelen ser típicos de advecciones de aire africano en verano en situaciones de ola de calor e inestabilidad atmosférica. Se suelen producir por la noche o de madrugada, dejan rachas fuertes de viento de corta duración y bruscas subidas de temperatura.

Hay entornos favorables para que se produzcan, pero cuando se habla de tormentas y de fenómenos de escala reducida, no quiere decir que se produzcan o, si se producen, pueden afectar a zonas no pobladas, pero en zonas pobladas pueden tener cierta adversidad.

Son fenómenos que afectan a zonas reducidas e, incluso, si no se disparan las tormentas de interior no se producen, pero hay entornos favorables y por eso hay que estar atentos, inciden los meteórologos.

Por su parte, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat expone que la situación de estabilidad en toda la Península y la masa de aire seco y cálido unido a una intrusión de aire sahariano por el este va a condicionar las temperaturas en la Comunitat Valenciana el miércoles 15 de julio.

Así, se espera que las temperaturas puedan superar los 42 grados en las zonas prelitorales en las provincias de Valencia. En Alicante se alcanzarán los 40° en el interior y 39° en el litoral, mientras que en Castellón las temperaturas serán más suaves, aunque mantendrán valores por encima de los 35. Para el jueves 16 de julio, avanzan, las temperaturas tenderán a recuperar valores más propios de esta época, aunque seguirán altas.

Se prevé avisos de nivel rojo en el litoral de Valencia y de nivel naranja en el interior y en toda la provincia de Alicante. En Castellón serán de nivel naranja en el interior sur y amarillo en el resto de la provincia.

Debido a los valores extremos durante el día y las altas temperaturas nocturnas, el 112 insta a mantener la vigilancia y cuidado por la afectación a la salud de las personas, especialmente las de edad avanzada o con problemas de tipo cardiovascular y evitar actividades al exterior, sobre todo en las horas centrales del día.

RIESGO INCENDIOS EXTREMO

Por lo que se refiere al nivel de riesgo de incendios forestales, será muy alto o extremo, por lo que deben extremarse las medidas preventivas.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita los próximas días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con "la finalidad de activar con antelación un protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".