Aemet advierte de probables inversiones térmicas que pueden mantener confinando el humo en Tuéjar

Bomberos en el incendio de Tuéjar (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aemet advierte de probables inversiones térmicas que pueden mantener confinando el humo del en el incendio forestal de Tuéjar junto al suelo, reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire hasta las pasadas las 10.00 o las 11.00 horas, según señala en su cuenta de X

A primera hora de la mañana no se detectan puntos calientes en la zona del incendio, declarado en la tarde de este martes, a través de imágenes Meteosat.

La noche ha sido meteorológicamente tranquila con viento flojo con brisas de ladera descendentes desde las cumbres hasta el fondo del valle. La temperatura sobre las 8.00 horas era de 17-18 °C, algo menos en zonas de sierra y humedad del 50%, algo más en zonas forestales.