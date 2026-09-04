Aemet eleva la alerta por calor a naranja en el interior norte de Valencia

Alertas en la Comunitat - CCE

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este viernes la alerta por calor a naranja en el interior norte de la provincia de Valencia. Esta mañana se situaba en amarilla.

De esta forma, a lo largo de esta mañana se ha establecido la alerta naranja por calor en el interior norte de Valencia y la alerta amarilla en el interior sur y litoral de Valencia, interior sur de Castellón y todo el litoral de Alicante.

En este contexto, la localidad valenciana de Ademuz ha superado en dos días consecutivos el registro de temperatura más alta en un mes de septiembre. En concreto, el miércoles se registraron 37.9ºC y, ayer, 38.3°C. Hasta ahora, el registro más alto era 37.8 el 4 de septiembre de 2016.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) han informado de que se han programado vuelos de vigilancia aérea preventiva a lo largo del día de hoy, según las directrices del Plan Especial de Incendios Forestales.