Aemet mantiene hasta la medianoche el aviso naranja por lluvias en Valencia

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de la finalización del aviso rojo por lluvias --que había emitido hasta las ocho de la tarde-- y recalca que hasta la medianoche sigue activo el aviso naranja en toda la provincia de Valencia.

Esto significa que se pueden producir chubascos muy fuertes o acumulaciones de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de 12 horas y localmente se pueden superar los 180 l/m2.

Por su parte, desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat señalan que para mañana lunes se contempla una alerta por lluvias nivel amarillo en el sur de Castellón, litoral de Valencia y litoral norte de Alicante.

Asimismo, habrá alerta por tormentas nivel amarillo en el litoral sur de Castellón, litoral de Valencia y litoral norte de Alicante.