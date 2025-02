Aemet pregunta al 112 si ha iniciado investigación interna sobre la filtración de un audio entre técnicas en la dana

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha preguntado al Servicio del 112 de la Comunitat Valenciana si ha iniciado algún tipo de investigación interna para determinar cómo pudo haberse filtrado un audio de una conversación telefónica entre una predictora de la agencia y una técnica del 112 del pasado 29 de octubre de 2024, día en que la dana arrasó la provincia de Valencia.

Así lo indica en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por el director de Producción e Infraestructuras de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jaime Rey Vidaurrázaga, y dirigida al subdirector de Emergencias de la Comunitat Valenciana, Jorge Suárez.

En la misiva, la Aemet muestra su "sorpresa" ante la filtración de un audio de una conversación telefónica entre una predictora de Aemet y una técnica del 112. En el audio inicialmente difundido de la conversación, se escucha a una técnica de Aemet decir: "En principio ya no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios salvo creo que algo marítimo, porque si no no me hubiera dejado confirmar lo de la mañana. Sé que ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo naranja, rojo. Bueno, vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y no todo junto. Para marearos menos. La cosa es lo previsto, que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior".

Posteriormente se difundió el audio íntegro, en el que la predictora de Aemet le traslada a la de Emergencias que las precipitaciones máximas "irán yendo hacia el norte y sobre todo hacia el interior", con una tarde "más complicada" en el interior norte de Valencia. Asimismo, señala que "a las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde" y "empezando desde lo más pegado a ese interior de la parte litoral y tirando ya hacia el interior", hacia el Rincón de Ademuz. Y, en un momento determinado, la técnica del 112 le dice a su interlocutora: "Ahora nos quedan nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales".

En este contexto, Aemet recalca en la misiva que, según el artículo 53 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valencia, "toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por 112 Comunitat Valenciana será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados, a los estrictos fines de su gestión". "Finalizada la gestión del incidente de emergencia, únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial", continúa la norma.

En este sentido, Aemet pregunta al 112 Comunitat Valenciana por las actuaciones que lleva a cabo esa entidad para la custodia de los audios registrados como llamadas al Servicio del 112 "en cumplimiento de la legislación vigente". Asimismo, también cuestiona si se ha iniciado algún tipo de investigación interna "para determinar cómo pudo haberse filtrado ese audio".

Además, añade que desde la Agencia Estatal de Meteorología "se está analizando la situación por si resulta procedente iniciar el ejercicio de las acciones legales oportunas" ante la filtración del audio.

La Aemet recalca que "durante muchos años" han trabajado junto con el 112 "de manera coordinada y sin fisuras en relación con las emergencias relativas a fenómenos meteorológicos adversos", en una relación basada "en la confianza mutua" que consideran que "ha funcionado bien, redundando en un buen servicio a la ciudadanía y dando respuesta al principio de lealtad institucional que debe regir las relaciones entre administraciones"

"Estoy seguro de que ambas organizaciones mantenemos nuestro compromiso con la sociedad, por lo que seguro que compartimos el deseo de que este tipo de filtraciones no vuelvan a producirse, para lo que resulta necesario poner los medios necesarios", concluye la misiva.