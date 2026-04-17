Aemet prevé un fin de semana "tranquilo" con temperaturas propias de junio: se superarán los 30°C en el interior

Archivo - Una mujer pasea por la playa de la Malvarrosa. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana va a vivir un fin de semana "meteorológicamente tranquilo", con ambiente cálido. El calor se acentuará el domingo, cuando las temperaturas serán más típicas de principio de junio que de mitad de abril, ya que se superarán los 25 °C en el litoral y los 30 en zonas bajas del interior.

En un mensaje publicado en 'X', la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asevera que el cielo durante este fin de semana estará despejado y se dará un calentamiento diurno importante y convergencia de brisas.

Como consecuencia de esto, tanto el sábado como el domingo se van a producir nubes de evolución diurna en el interior de Castellón que pueden derivar en chubascos y alguna tormenta.

A estas alturas del año, señala el organismo estatal, los índices de radiación ultravioleta son altos, por lo que recomiendan protegerse del sol en playas y mientras se realizan actividades al aire libre. Por otra parte, el Índice de radiación UV alcanzará su grado máximo durante este fin de semana.