Aemet trasladó a Emergencias a las 16.14 del 29O "precipitaciones torrenciales" en "la zona cerca de l'Albufera"

Archivo - Un agente de la UME inspeccionan la zona de La Albufera, a12 de noviembre de 2024, en Valencia. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Un informe de la Guardia Civil aportado a la causa de la dana recoge las transcripciones de llamadas entre el 112 y la agencia

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un meteórologo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) trasladó a un técnico de Emergencias de la Generalitat, en una llamada iniciada a las 16.14 horas del día de la dana, que a esa hora se iba a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur" de Valencia "porque en la parte de la zona cerca de l'Albufera se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora".

Así consta en la transcripción de una llamada que se recoge en un informe de la Guardia Civil aportado a la causa judicial sobre la dana, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, a las 16.14 horas, el técnico de Emergencias inició la llamada con Aemet, cuyo meteórologo le dijo que pretendía contactarles para informar que iban a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur, porque en la parte norte de la zona de l'Albufera se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora".

Tras una respuesta afirmativa del técnico de Emergencias, el trabajador de Aemet continuó explicando que "también hay informes de un posible tornado por Alginet" y que desconocía si había llamadas desde ese municipio. Al trabajador del 112 tampoco le constaban.

Seguidamente, el predictor señaló que les había llamado un compañero meteórologo que estaba en Valencia porque habían "salido volando en su casa persianas, ventanas y cascotes" y pensaban que "podría ser un tornado en esa zona". El técnico de Emergencias lo desconocía y añadió: "La verdad es que... problemas de todo tipo, pero el viento hoy ha sido el menor de los problemas. En fin, no sé, habrá sido una cosa... una ventolera de los fenómenos tormentosos de carácter muy puntual. Pero no, no hemos recibido nada".

AVISO ROJO PARA LAS DOS PRÓXIMAS HORAS

"Vamos a volver a poner [aviso] rojo --le contestó el meteórologo, seguido de una respuesta afirmativa del técnico del 112--. Pero para las próximas dos horas, y luego un poco más tarde se decidirá si se alargan los rojos que hay en el norte".

En este momento, el trabajador de Emergencias indicó que era "muy importante la situación en La Plana-Utiel-Requena": "Digamos que es la zona cero que tenemos (...). Es incluso imposible acceder porque las carreteras están cortadas, la A-3 está colapsada y no se pude llegar a estos municipios, y hay barriadas que están inundadas como consecuencia del desbordamiento del río Magro".

Y añadió: "Da la impresión de que allí sigue lloviendo, entonces tenemos muchísimo interés en saber cuál es la evolución en esa zona en concreto, porque el resto, en fin, si la rojo (sic) va a seguir evolucionando y va a llover en otras partes, pues bien, pero es que allí están rozando ya los 300 litros en 12 horas, y entonces pues bueno, saber hasta dónde va a llegar el episodio en esa zona".

El meteorólogo, que explicó que estaba consultando el radar, contestó que en la última hora había disminuido el número de descargas eléctricas, lo que "puede indicar que está disminuyendo la intensidad de la precipitación" en ese momento. Tras "consultar las últimas versiones de los modelos", señaló que hasta las 18 horas el modelo mostraba "un desplazamiento del máximo de precipitación hacia el noroeste".

"CUALQUIER PRECIPITACIÓN AGRAVA MUCHO"

"Y de las 18 a 21 [horas], el máximo de intensidad ya está en la serranía de Cuenca, hacia la meseta --expuso--. Y en el interior de la provincia de Valencia continúa lloviendo con intensidad fuerte pero no torrencial, lo que pasa es que va sumando litros a los que ya se han acumulado".

El técnico del 112 se mostró de acuerdo: "El problema ahora es ese, el problema es que tampoco hace falta que nos caigan 50 litros en una hora, sino que ahora cualquier precipitación de 20 o 30 litros agrava mucho porque esa agua corre inmediatamente y ya la capacidad de absorción del terreno es prácticamente nula". Y el meteorólogo le dijo que iba a "continuar lloviendo en el interior norte de Valencia toda la tarde y la madrugada, y ya por la mañana va a parar de llover".

Entonces, el trabajador de Emergencias se interesó por si iban a "evolucionar hacia el norte" las lluvias "muy fuertes" en la zona de l'Albufera: "¿Esto va a seguir evolucionando hacia el norte, va a tocar ciudad, o cómo se ve la evolución?". El predictor de Aemet le dijo que la tormenta activa en l'Albufera tenía un "movimiento lento hacia el noroeste": "No parece que vaya a pasar por encima de la ciudad de València, pasará un poco más hacia el noroeste, esto es el movimiento probable en la próxima hora".

Y contestó el técnico del 112: "Sí, es el cinturón industrial que llamamos, ¿no? (...). Me has dicho que reactivabais el... Bueno, nosotros en principio el rojo del litoral norte lo teníamos, el que estaba... habíamos pasado a naranja en el litoral sur, ese lo...". El meteorólogo le confirmó que era "ese, por la tormenta que se está moviendo ahora el litoral norte". "Entonces ya... estoy tardando en ponerlo", dijo sobre el aviso, y explicó que lo acababa de "decidir hace 15 minutos con el jefe de turno" e iba a ponerlo y a llamar a Emergencias, "pero ya sabéis que lo voy a poner".

"NECESITAMOS LA MÁXIMA INFORMACIÓN"

"Bueno, pues entonces lo pones, ¿no? Venga, pues nada, vamos a seguir en contacto, ¿de acuerdo?", le respondió el trabajador de Emergencias, quien insistió en que lo que más les interesaba es la persistencia de la lluvia durante la madrugada porque no sabían "cómo medir, cómo enviar los recursos a la zona".

Y agregó: "Necesitamos la máxima información porque tenemos una reunión ahora y tenemos que valorar a ver de qué manera podemos atacar todos los problemas que están teniendo allí". En este momento se despidieron y finalizó la llamada.