Aena prevé invertir más de 868 millones en cinco años en el Aeropuerto de Alicante y 402 en el de Valencia

Archivo - El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. - AENA - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aena propone una inversión de más de 868 millones para el Aeropuerto de Alicante en el quinquenio 2027-2031 --con una ejecución de 453 millones del proyecto de ampliación de la infraestructura--, mientras que la previsión para el Aeropuerto de Valencia alcanza los 402 millones.

El consejo de administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, que incluye un volumen de inversiones reguladas récord de 9.991 millones de euros, alcanzando los 12.888 millones si se suman las inversiones complementarias no reguladas.

Por lo que respecta al Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, se expone que en este período arrancan las actuaciones "más significativas" en este recinto, cuya ampliación contempla una inversión total de 1.154 millones de euros y se prolongará durante periodos regulatorios posteriores. Del proyecto de ampliación, en el periodo 2027-2031 está previsto ejecutar 453 millones.

La inversión total para el quinquenio 2027-2031 propuesta por Aena para el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández es de 868,3 millones de euros, "muy superior al quinquenio 2022-2026 que es de 119,9 millones de euros", recalcan desde el organismo. Del total de inversión para el período 2027-2031, 453 millones de euros corresponden al proyecto de ampliación.

Las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. La superficie actual del terminal se incrementará en casi un 30%.

Por una parte, detallan, es preciso intervenir en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso. En segundo lugar, el antiguo terminal será demolido y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen.

Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios; estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas.

También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos. Además, están previstas mejoras en las calles de rodaje en plataforma que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves y la construcción de una calle de salida rápida para conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista. Con estas actuaciones se ganará no solamente la capacidad, sino la eficiencia de las mismas lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista.

Para acometer esta inversión, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 en caso de aplicarse los incentivos.

En cuanto al Aeropuerto de Valencia, se estima una partida de 402,1 millones de euros, "muy superior al quinquenio 2022-2026 que es de 60,1 millones de euros".

Las actuaciones en esta terminal, no sólo corresponden a su ampliación, sino también a la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología, puertas de embarque conectadas por pasarela, etc. También se actuará en los aparcamientos y los accesos, apuntan.

En este caso, Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del Aeropuerto de Valencia será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos.