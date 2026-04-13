El Aeropuerto de Alicante registra 1,6 millones de pasajeros en marzo y el de Valencia supera el millón

Archivo - Un avión en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE/VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha registrado un total de 1.609.368 pasajeros en marzo, lo que supone un incremento del 9,1 por ciento respecto a los viajeros del mismo mes de 2025. Por su parte, el Aeropuerto de Valencia anotó el paso de 1.007.297 personas, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo mes de 2025.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, sigue su evolución ascendente, ya que en marzo ha crecido un 11,2%, con 1.417.924 pasajeros registrados, mientras que el tráfico nacional ha anotado 191.006 viajeros, un 4,5% menos respecto al año anterior, según ha detallado Aena en un comunicado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha encabezado el tráfico de marzo con 536.966 viajeros, seguido de Alemania, con 105.409; Países Bajos, con 103.575; Polonia, con 97.995, y Bélgica, con 85.961.

En cuanto a los vuelos operados en la infraestructura alicantina, se han gestionado un total de 10.097 movimientos, lo que implica un aumento del 7,5% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

De otro lado, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha obtenido un total de 3.945.150 pasajeros durante el primer trimestre del año, un 6,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y marzo han sumado un total de 25.620 movimientos, un 6,3% más en relación al mismo periodo de 2025.

Por otro lado, los aeropuertos del Grupo AENA han cerrado marzo con 29.999.078 pasajeros, un 4,3% más que en el mismo mes de 2025, han gestionado 264.381 movimientos de aeronaves, un 6% más que el año anterior, y han transportado 127.610 toneladas de mercancía, crecimiento del 0,5%.

En términos acumulados, hasta marzo de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 81.263.915 pasajeros, 704.326 movimientos de aeronaves y 363.415 toneladas de mercancía.

El tráfico del primer trimestre, de acuerdo con la entidad, se ha visto beneficiado por "la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario" y por "el calendario de la Semana Santa".

En cuanto a los datos del Aeropuerto de Valencia, registró un total de 1.007.297 pasajeros en marzo, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al mismo mes de 2025. El mercado internacional, también mayoritario en la terminal valenciana, continua su evolución ascendente y creció un 7,3% en marzo, con 758.999 viajeros contabilizados.

El tráfico nacional registró 246.240 pasajeros, un 3,5% menos. Todo ello, en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en marzo, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 200.179 viajeros; seguidos de Alemania con 80.431; Reino Unido, con 76.688; Francia con 72.682 y Países Bajos, con 63.524.

Por lo que se refiere a los vuelos registrados en marzo, el recinto aeroportuario operó un total de 7.734 movimientos, lo que supone un ligero incremento del 0,3% respecto al mismo mes del pasado año.

En los tres primeros meses del año, el Aeropuerto de Valencia registró un total de 2.550.167 pasajeros durante el primer trimestre del año, un 4,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y marzo sumaron un total de 20.268 movimientos, un 0,9% más en relación al mismo periodo de 2025.

RED NACIONAL

Asimismo, los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado marzo con 24.759.698 pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica un crecimiento inferior al registrado entre el pasado año y 2024, que fue del 4,2%.

En total, en marzo se han gestionado 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más que en 2025, y se han transportado 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más.