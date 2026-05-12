El aeropuerto de Alicante roza los dos millones de viajeros en abril y el de Valencia logra 1,1

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha registrado un total de 1.921.861 pasajeros en abril, lo que supone un incremento del 10,9 por ciento respecto a los viajeros del mismo mes de 2025. Por su parte, el de Valencia ha anotado 1.150.985, un 10,7% más, según ha informado Aena este martes en un comunicado.

En concreto, el mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, sigue su evolución "ascendente" y en abril ha crecido un 12,3% con 1.697.090 viajeros. Por otra parte, el tráfico nacional ha sido de 222.973, un 1,3% más. Todo ello, respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año pasado.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido ha encabezado el tráfico de abril con 637.030 viajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, seguido de Alemania, con 117.359; Países Bajos, con 117.241; Polonia, con 103.378, y Bélgica, con 101.949.

De otro lado, la terminal valenciana, en cuanto al mercado internacional, que también es mayoritario, continua su evolución ascendente al crecer un 13,6% en abril, con 886.063 viajeros contabilizados, mientras el nacional ha anotado 263.349, un 2,5% más.

Respecto a las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales de abril, los más numerosos han sido los de origen/destino Italia, que han sumado 194.306; seguidos de Reino Unido, con 112.709; Países Bajos, con 94.488; Alemania con 86.402, y Francia, con 77.940.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de abril en el aeropuerto alicantino, Aena ha explicado que se han gestionado un total de 12.074 movimientos, lo que implica un aumento del 10,9% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025. En Valencia, la cifra se sitúa en 8.749, un 8,3% más.

Con estos datos, la terminal de Alicante-Elche Miguel Hernández ha registrado un total de 5.867.011 pasajeros durante los cuatro primeros meses del año, un 8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y abril han sumado 37.694 movimientos, un 7,7% más en relación con el mismo periodo de 2025. Por su parte, la de Valencia ha acumulado 3.701.152 pasajeros en esos cuatro meses, un 6,6% más, y ha aglutinado un total de 29.017 movimientos, un 3% más.