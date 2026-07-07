El aeropuerto de Castellón cierra su mejor primer semestre de año con un crecimiento interanual del 9%

Aeropuerto de Castellón - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 7 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El aeropuerto de Castellón ha cerrado el primer semestre de 2026 con un crecimiento interanual del 9 por ciento, que certifica el mejor arranque de año en la trayectoria de la infraestructura.

Así lo anunciado el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, quien ha destacado "la evolución positiva del tráfico comercial, especialmente durante la temporada de verano, en que el aeropuerto activa todas sus rutas regulares y despliega su máxima actividad".

Martínez Mus ha subrayado el resultado obtenido en junio, con 44.395 pasajeros, "que supone un incremento del 16 % respecto a junio de 2025 y que constituye la segunda mejor marca mensual en la historia del aeropuerto, solo superada por la de agosto del año pasado".

En al acumulado del primer semestre de 2026 se contabilizan 148.009 pasajeros, 12.663 más que en el mismo periodo de 2025, con un aumento del 9 %.

El crecimiento de las cifras de pasajeros coincide con la progresiva activación de las rutas regulares. El aeropuerto de Castellón tiene operativas en estos momentos 15 conexiones, que enlazan con Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj, Bolonia, Manchester, Oporto, Asturias, Bilbao y Madrid. Solo falta por incorporarse la de Palma de Mallorca, a partir del 17 de julio.

El aeropuerto de Castellón ha programado en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura. A lo largo del año hay previstos 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas.

Además, el aeropuerto acoge entre junio y septiembre una operativa chárter para canalizar la llegada de hasta 2.700 turistas eslovacos.