El aeropuerto de Castellón estrena dos nuevas rutas a Bolonia y Manchester - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓN 1 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El aeropuerto de Castellón y la compañía Ryanair han celebrado un acto conjunto con motivo de la inauguración de las dos nuevas rutas estivales de Manchester y Bolonia. Además, la aerolínea ha puesto en valor que ha alcanzado el millón de pasajeros en Castellón desde que empezó a operar en este aeropuerto hace más de una década.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asistido a la inauguración de las dos rutas junto a la directora general de Aerocas, Raquel París; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García; y la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz.

Martínez Mus ha manifestado su satisfacción con la puesta en marcha de las dos nuevas líneas, "que refuerzan el catálogo de rutas del aeropuerto de Castellón y que van a favorecer la llegada de más turistas desde el Reino Unido y norte de Italia, además de mejorar la movilidad de los castellonenses".

El vicepresidente ha destacado "la apuesta de Ryanair por la provincia", que puso en marcha en septiembre de 2015 las primeras rutas regulares del aeropuerto y que ha crecido de forma progresiva hasta alcanzar las actuales diez conexiones, su mayor programación en Castellón.

Además, ha resaltado que la aerolínea ha alcanzado el millón de pasajeros transportados con origen o destino Castellón, "lo que demuestra que es un aliado fundamental para el desarrollo y crecimiento del aeropuerto", que ha registrado 1,8 millones de pasajeros desde su apertura al tráfico.

RUTAS

Las rutas de Manchester y Bolonia disponen de dos frecuencias semanales y estarán operativas hasta el 28 de septiembre.

Asimismo, Ryanair retomará el 4 de junio la conexión con Oporto, que también dispone de dos frecuencias semanales y que funcionará hasta el 28 de septiembre.

Con la activación de estas tres rutas, el aeropuerto dispone de 15 rutas operativas y solo faltará incorporar la de Palma de Mallorca, a partir de mitad de julio.

El aeropuerto de Castellón ha programado en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura. A lo largo del año hay previstos 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas.

Por otra parte, el aeropuerto ha programado para este verano, a partir de final de junio, una operativa chárter que va a posibilitar la llegada a Castellón de hasta 2.700 turistas procedentes de Eslovaquia. Además, ha cerrado recientemente otra operativa chárter que posibilitará la llegada a Peñíscola de 11.000 turistas austriacos en 2027 y 2028.