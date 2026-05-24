El aeropuerto de Castellón organiza una acción en Bolonia por el inicio de esta nueva ruta el 1 de junio

Aeropuerto de Castellón - GVA

CASTELLÓ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón (Aerocas), en coordinación con Turespaña, promueve la realización de una acción promocional en Bolonia (Italia), el próximo 28 de mayo, para presentar la nueva ruta aérea que conectará con esta ciudad italiana a partir del 1 de junio.

Así lo ha avanzado la directora general de Aerocas, Raquel París, quien ha destacado que el acto contará también con la participación del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón y la colaboración de las entidades empresariales hoteleras Introducing Castellón, Hosbec y Ashotur.

París ha detallado que la presentación "reunirá a representantes de agencias de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación e influencers del área de Bolonia". También asistirán sendas delegaciones de la Consejería de Turismo en Milán (Turespaña) y del aeropuerto de Bolonia, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

La directora general de Aerocas ha manifestado "la importancia de dar a conocer la nueva ruta aérea y el destino Castellón en Bolonia". "Es una ciudad con la que ya existen lazos comerciales y empresariales vinculados a la industria cerámica", ha remarcado.

Según ha señalado, el establecimiento de una conexión aérea directa "favorece la potenciación de este vínculo empresarial, además de propiciar la llegada de turistas desde el norte de Italia". Al respecto, ha recordado que el aeropuerto "también dispone de una línea a Milán".

La ruta de Bolonia se estrena el próximo 1 de junio y estará vigente hasta el 28 de septiembre. Dispone de dos frecuencias semanales, los lunes y viernes. El aeropuerto de Castellón también inaugurará el 1 de junio la nueva ruta de Mánchester, que operará hasta el 28 de septiembre con dos frecuencias semanales, los lunes y jueves.