El Aeropuerto de Castellón promueve nuevas oportunidades de conectividad aérea en la Feria World Routes - GVA

CASTELLÓ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón participa en World Routes 2026, el principal encuentro internacional de desarrollo de rutas aéreas, que se celebra en Frankfurt hasta el 23 de octubre.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha explicado que la presencia en este foro profesional "tiene el objetivo de reforzar la conectividad y favorecer la apertura de nuevas rutas".

Durante el certamen, la directora general tiene previsto mantener una veintena de reuniones con compañías aéreas, aeropuertos y otros agentes del sector con el fin de analizar posibilidades de colaboración y presentar las oportunidades que ofrece la infraestructura castellonense.

Entre los encuentros programados, figura uno con el aeropuerto de Memmingen, en el sur de Alemania, con el que el aeropuerto de Castellón conectará a partir del 31 de marzo de 2027 a través de una nueva ruta operada por Ryanair. Esta reunión permitirá avanzar en la promoción de la futura ruta y reforzar los lazos de colaboración entre ambos aeropuertos.

World Routes es el principal foro internacional para el desarrollo de rutas aéreas. La cita reúne a más de 230 aerolíneas, 365 aeropuertos y representantes de más de 110 países, además de propiciar más de 11.000 reuniones profesionales. Se trata de un foro estratégico para mantener reuniones con responsables de planificación de rutas de las principales aerolíneas y explorar nuevas oportunidades de conectividad aérea.

La asistencia a esta feria se enmarca en las acciones que desarrolla el aeropuerto de Castellón con operadores del sector que desarrolla el aeropuerto de Castellón.