El aeropuerto de Castellón registra su mejor enero con un crecimiento interanual de pasajeros del 14%

Aeropuerto de Castellón - GVA

CASTELLÓ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en enero 12.132 pasajeros, cifra que constituye el mejor registro de la infraestructura en este mes y que supone un incremento de casi el 14 por ciento respecto al del año pasado.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, ha manifestado en un comunicado que estos datos "confirman la tendencia ascendente del aeropuerto de Castellón, una infraestructura que en su momento fue denostada y que ahora estamos poniendo en valor desde la Generalitat Valenciana".

Marc García ha subrayado que el aeropuerto logró en 2025 cifras récord con 318.309 pasajeros, "situándose por delante de aeropuertos que gestionan otras administraciones" y ha añadido que se está consolidando como un "polo económico" que, "además de apostar por el tráfico comercial y la conectividad aérea, da cabida a empresas de los ámbitos aeronáutico y aeroespacial y acoge ciclos de Formación Profesional de la rama aeronáutica".

En este 2026 el aeropuerto ha programado la mayor operativa de su trayectoria, con 16 rutas confirmadas, 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas ofertadas. De estas rutas, dos son nuevas, Manchester y Bolonia, y 14 ya operaron en 2025: Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca.

Durante la temporada de invierno, que abarca de final de octubre a final de marzo, el aeropuerto opera cinco rutas regulares de carácter anual: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.

A partir abril, cuando se inicie la campaña de verano, se incorporarán de forma progresiva el resto de las rutas hasta alcanzar el máximo de actividad en la temporada alta, con 16 conexiones operativas.