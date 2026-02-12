Los aeropuertos de Alicante y Valencia volvieron a batir récords en enero con más de 1,1 millones y 756.000 pasajeros

Archivo - Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Alicante-Elx Miguel Hernández y Valencia registraron de nuevo récords de pasajeros durante el pasado enero con un total de 1.106.689 y 756.281, lo que supone incrementos de un 4,7% y un 7% respecto al mismo mes de 2025, respectivamente.

En el caso de Alicante, el mercado internacional continúa siendo mayoritario y en enero experimentó un crecimiento del 6,6% con 950.021 pasajeros registrados. El tráfico nacional registró 155.593 viajeros, un 6,1% menos. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año anterior, informa Aena.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de enero en el aeropuerto de Alicante con 288.107 viajeros; seguido de Países Bajos, con 82.474; Polonia, con 79.892; Bélgica, con 76.174, y Alemania con 65.543.

Los vuelos operados en enero también registraron cifras históricas en Alicante con 7.521 movimientos gestionados, lo que implica un aumento del 5,6% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

Por su parte, el aeropuerto de Manises también arrancó 2026 con un mercado internacional mayoritario, ya que creció un 9,7% y registró 560.711 viajeros en enero. El tráfico doméstico fue de 192.749 pasajeros, un 0,7% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

Entre los pasajeros internacionales, en Valencia los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 159.809 viajeros; seguidos de Francia, con 57.432; Alemania, con 53.836; Países Bajos, con 48.808, y Reino Unido con 47.672.

En cuanto a los vuelos registrados en enero, el aeropuerto de Valencia operó un total de 6.257 movimientos, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año pasado.

LA GENERALITAT EXIGE AL GOBIERNO QUE ACELERE LAS AMPLIACIONES

Para la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, los datos de enero "ratifican el excelente momento que atraviesa el turismo en la Comunitat Valenciana y consolidan su posicionamiento como destino de referencia durante todo el año". Además, destaca que confirman "la tendencia de crecimiento sostenido que ya marcó cifras históricas en 2025".

"Estos datos reflejan la fortaleza del sector turístico valenciano, la confianza de los mercados internacionales y el impacto positivo de la estrategia de promoción y diversificación que estamos impulsando. Avanzamos hacia un modelo turístico cada vez más desestacionalizado, con actividad y llegada de visitantes durante todos los meses del año, más allá de la temporada alta", expresa en un comunicado.

La consellera recuerda que 2025 se cerró con récords absolutos de tráfico en ambos aeropuertos, por lo que reclama de nuevo al Gobierno "celeridad en la ampliación de estas infraestructuras, que están operando en niveles muy elevados de capacidad y necesitan adaptarse al crecimiento continuado de la demanda". Y reitera que ambos aeropuertos "son infraestructuras estratégicas para la competitividad de la Comunitat Valenciana, fundamentales para el desarrollo del turismo, la atracción de inversiones, la internacionalización de nuestras empresas y la generación de empleo".