Los aeropuertos de Valencia y Alicante registran en julio las mayores cifras de pasajeros de su historia

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Valencia y el de Alicante-Elche Miguel Hernández han registrado en julio nuevos récords históricos de tráfico mensual, tras alcanzar los 1.132.402 viajeros y 2.106.991 pasajeros, respectivamente, según ha informado Aena.

Con estas cifras, el Aeropuerto de Valencia ha logrado un crecimiento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024, y el de Alicante-Elche Miguel Hernández ha anotado una subida de un 5,9% interanual.

En el caso de Valencia, el tráfico internacional tiró de este crecimiento con 848.461 pasajeros registrados en julio, un 7,8% más. Por otra parte, el mercado doméstico registró 281.236 viajeros, un 5,6% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del año anterior.

En el Aeropuerto de Alicante el tráfico internacional, mayoritario en el recinto aeroportuario, creció un 8,5% con 1.871.785 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 234.133 viajeros, un 10,6% menos.

Respecto a las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales del Aeropuerto de Valencia, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 173.814 viajeros; seguidos de Alemania con 92.787; Reino Unido, con 89.340; Francia, con 87.006; y Países Bajos, con 85.837.

En Alicante, dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de julio con 688.968 viajeros; seguido de Noruega, con 130.818; Alemania, con 120.259; Países Bajos, con 116.937; y Francia, con 100.723.

CASI 13.000 VUELOS EN ALICANTE

Asimismo, el Aeropuerto de Alicante ha operado 12.829 vuelos, lo que implica un incremento del 5,7% respecto al mismo mes de 2024 y un nuevo récord. El de Valencia ha operado un total de 8.777 vuelos, lo que implica un incremento del 4,8%.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha registrado un total de 11.311.482 pasajeros durante los siete primeros meses del año, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Respecto a los vuelos, desde enero hasta julio se operaron un total de 71.240 movimientos, un 9,7% más que en el 2024.

Por su parte, el Aeropuerto de Valencia ha contabilizado un total de 6.738.445 pasajeros desde enero, lo que implica un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, se operaron 53.556 movimientos en estos mismos meses, un 8,5% más.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.