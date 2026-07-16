La Agencia del Alquiler del Ayuntamiento de València comienza a funcionar este viernes

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Municipal del Alquiler de la ciudad de València comenzará a funcionar este viernes, 17 de julio, tras finalizar el proceso de creación de esta nueva entidad dependiente del Ayuntamiento y firmarse este jueves el acuerdo entre consistorio, través de Aumsa, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPIV) y la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de València (APIVA) para su puesta en marcha.

Así lo ha indicado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, tras rubricarse ese documento y comparecer ante los medios de comunicación para dar a conocer los detalles de esta agencia que gestionará la empresa municipal Aumsa, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, Licencias y Vivienda.

En la firma y en la comparecencia pública han estado presentes el concejal de Urbanismo, Juan Giner; el gerente de Aumsa, Ignacio Calabuig; el presidente de COAPIV, Alfredo Cano, y representantes de la dirección de APIVA.

Por medio de esta agencia se asegura el cobro del alquiler la primera semana de cada mes a los propietarios, que no tendrán que hacerse cargo del mantenimiento de la vivienda y de sus reparaciones menores porque los asumirá la administración local. Asimismo, a los inquilinos se les ofrecerá un alquiler un 20 por ciento inferior al precio de mercado.

"Nace la Agencia Municipal de Alquiler de València bajo tres objetivos: más vivienda, más seguridad y más confianza", ha expuesto la primera edil, que ha recordado que la creación de este entidad fue una de las propuestas que anunció para este mandato durante el último Debate sobre el estado de la ciudad.

Catalá ha considerado que se trata de "una herramienta útil" para "ofrecer seguridad y garantías a los propietarios", "movilizar pisos vacíos que hay en la ciudad" y de este modo "ampliar la oferta de vivienda", además de "ofrecer seguridad jurídica y garantías a los propietarios" y "ayudar a muchas familias y jóvenes a acceder" a un hogar en un momento en el que esa es una cuestión que "plantea enormes dificultades a nivel nacional".

La alcaldesa ha asegurado "a nadie se le escapa" que para el ejecutivo que preside la vivienda "no es un debate secundario ni una cuestión ideológica sino una urgencia nacional" que requeriría para abordarla "de verdad" un "gran pacto de estado entre ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno".

"Nosotros no tenemos todas las soluciones" y "lo que no vamos a hacer es resignarnos", ha añadido la responsable municipal, a la vez que ha resaltado que su equipo adoptará "todas las medidas" que pueda para abordar ese asunto y "contribuir a su solución". "La política de vivienda debe hacerse desde la responsabilidad y no desde el sectarismo ideológico", ha subrayado.

María José Catalá ha enmarcado en ese contexto la Agencia Municipal del Alquiler del Ayuntamiento de València, "un compromiso que ya es una realidad" tras el periodo transcurrido "para prepararla" con el fin de que sea "un éxito". En este punto, ha valorado la cooperación "con el sector privado", sin el cual "el muy difícil que este tipo de iniciativas den resultado", ha precisado.

"No queremos competir con el sector privado, queremos colaborar con él", ha afirmado, a la vez que ha destacado con la nueva agencia se pretende movilizar para el alquiler "el parque, bastante importante, de viviendas vacías" detectadas en la capital valenciana y que no sale al mercado "por ciertas reticencias de sus propietarios o por los miedos que generan cuestiones como, por ejemplo, la inquiokupación". El Ayuntamiento calcula, a partir del estudio del consumo de agua de los inmuebles, que son 8.000 los inmuebles en esa situación.

CONTRATO DE 7 AÑOS

La alcaldesa, que ha indicado que "la función principal de la agencia será conectar a propietarios e inquilinos alejándolos de procesos farragosos y procurando una gestión rápida y transparente", ha detallado cómo funcionará. Así, ha señalado que quienes opten por alquilar una vivienda a través de esta nueva herramienta municipal firmarán con la administración local un contrato de cesión por un periodo de 7 años.

Desde el momento del alquiler, Aumsa, a través de la agencia, asegurará a los dueños del inmueble el cobro de la renta correspondiente la primera semana de cada mes. Además, la agencia se encargará del mantenimiento de la vivienda y de las reparaciones menores que requiera para hacerla habitable, así como de su puesta a punto para iniciar el arrendamiento. Catalá ha destacado que la propiedad no tendrá que ocuparse de este tipo de incidencias mientras dure el contrato.

Quienes estén interesados en alquiler un inmueble podrán por medio de la agencia del consistorio acceder a él a un precio inferior en un 20 por ciento al del mercado. Aumsa será quien firme el contrato de alquiler con la persona que vaya a residir en la casa.

Asimismo, será la empresa municipal la que se enfrente, en caso de incidencias como un impago, a los trámites y gestiones necesarios. La alcaldesa ha comentado que Aumsa hará "una selección de inquilinos" teniendo en cuenta que la oferta que se planteará por medio de la nueva agencia no es un alquiler social y que se dirige a "un público determinado", como "jóvenes que quieran emanciparse, que vean que el alquiler está desorbitado y que busquen un precio adecuado".

En esta línea, ha hablado de "inquilinos solventes" y ha resaltado que "para otro tipo de personas hay otro tipo de viviendas". María José Catalá ha comentado que hay que tener presente que los inmuebles que se ofertarán a través de la agencia municipal no son de propiedad municipal ni forman parte del parque público, "son privadas" y "tenemos que cuidar de ellas". Así, ha subrayado que se llevará a cabo todo el proceso "con responsabilidad".

PÁGINA WEB

La comunicación de la oferta de viviendas de alquiler que se hará por medio de la agencia del Ayuntamiento se realizará a través de la página web www.agenciamunicipaldealquiler.com, que estará operativa desde este viernes, y también desde las redes sociales.

Además, el consistorio ha habilitado, también a partir de este viernes, un teléfono de información gratuito, el 900 22 22 15, para atender a las personas interesadas e informar a propietarios que manifiesten su voluntad de alquilar viviendas.