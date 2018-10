El "agitador" Antoni Miró abre 'La Base' como espacio para exhibir las propuestas culturales más arriesgadas

Publicado 25/09/2018 15:24:44 CET

El artista cree que la polémica por el contenido erótico de las piezas es extraña en una ciudad "tan avanzada, moderna y culta" como València

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición de denuncia política y social del "agitador cultural" Antoni Miró, marcada por la polémica suscitada por sus esculturas de contenido erótico, ha inaugurado este martes el nuevo espacio 'La Base' de la Marina Real, la antigua sede del equipo Alinghi, reconvertido en un espacio para acoger "las propuestas más arriesgadas" y en el que, frente a los grandes eventos, "prime la libertad de expresión y la creatividad".

El director general del Consorcio València 2007, Vicent Llorens, el coordinador de la exposición, Nèstor Novell, el comisario Fernando Castro y el artista Antoni Miró han presentado este martes la muestra, que, junto a las polémicas esculturas, incluye un total de 250 piezas contando sus pinturas desde 2012 en las que ofrece "una pequeña denuncia de lo muy mal que está el mundo".

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de septiembre, desgrana "las bases" de este artista alcoyano, sus miradas sobre las marchas políticas, reunidas bajo el epígrafe 'Mani-festa' y que refleja escenas de 'La Primavera Valenciana' y la árabe, manifestaciones independentistas en Cataluña, actos feministas o reivindicaciones de colectivos sociales y profesionales.

También aparecen desnudos masculinos y femeninos, los personajes culturales --como Freud, Tàpies, Salvador Allende, Gaudí o Carles Santos-- que le han marcado y los puentes como reivindicación de diálogo necesario entre cultura, impulso erótico y política.

La inauguración de la exposición ha venido precedida por la polémica de sus esculturas, inspiradas en la cerámica popular griega de hace más de 2.500 años de uso cotidiano, y que el autor ha considerado "extraña" en una ciudad "tan avanzada, moderna y culta" como es València, aunque ha reconocido que servirá para que "sea mucho más visitada".

Así, ha lamentado que la gente se entretenga en tratar de "ver cosas que son imposibles porque no se puede hacer una masturbación en una escultura que no tiene movimiento". Además, ha defendido que estas figuras deben servir para que los padres expliquen a sus hijos "cosas naturales". "Cuando son muy pequeños no le interesa y cuando ya le interesa no hay quien les pare", ha constatado.

"Hay gente que se entretiene en bobadas cuando el mundo está muy mal, la gente está tirada en la calle y se mueren de hambre", ha señalado. Miró ha explicado que en sus pinturas "no inventa nada" sino que retrata "la gran estafa" que ha sido esta crisis que "ha hecho polvo a la clase media y trabajadora".

El comisario Fernando Castro ha destacado que Miró es "un agitador cultural" que da "testimonio de la realidad" y ha animado al público a asistir a este nuevo espacio de "disidencia mental" aunque no estén de acuerdo con estas obras.

Castro ha apuntado que "estamos en un momento de clara recesión de las libertades estético-artísticas" y ante "una vuelta de actitud censora". Pese a ello, ha augurado que esta exposición está "abocada a ser un éxito" y de hecho ha apuntado que ya lo ha sido con las esculturas que ha permitido "batir récords en el mundo de selfies en el Paseo". "Estamos encantados de pensar que el arte todavía provoca y no deja a la gente fría", ha concluido.

"CALIDAD Y RIESGO"

El director general del Consorcio València 2007, Vicent Llorens, ha explicado que cuando Presidencia les ofreció inaugurar este nuevo espacio cultural con la muestra de Miró "sin dudar" dijeron que sí porque "el mensaje que se lanzaba a una sociedad confusa en la que vivimos es el universo artístico" de este artista marcado por "la temática sobre la problemática social y política pero también sensual". "Es magnífica para comenzar", ha evidenciado.

Así, ha explicado que La Base, un espacio de 2.000 metros de planta y 13 metros de altura que mantiene su aire de arquitectura industrial, se trata de un espacio idóneo para exhibir "las propuestas artísticas más arriesgadas".

De este modo, la sala comienza bajo las dos premisas de recuperar este antiguo edificio para toda la ciudadanía y que deje de ser "un territorio para los grandes eventos" sino una sala en la que "prime la libertad de expresión y la creatividad". Por ello, es "el nuevo espacio de la cultura, creatividad e innovación" de la Marina porque se quiere "situar la cultura como un elemento de progreso".

"La Marina es de todos y el reto de contar con este espacio obliga a programar con calidad pero también con riesgo, sin tener miedo de todo lo que aquí se produzca porque el miedo solo hace ciudadanos cobardes y en estos momentos lo que sobra es la cobardía". La Base seguirá así con una programación no solo expositiva sino musical y de vanguardias con jornadas y congreso.

Por su parte, el coordinador de la exposición, Nèstor Novell, ha explicado que esta muestra irá acompañada de una serie de actividades paralelas sobre este artista "comprometido" como unas visitas guiadas por parte de especialistas para colectivos sociales y educativos, talleres didácticos para familias los domingos por la mañana, mientras que el IVAM ha programado para "un público más selectivo" dos charlas sobre este autor "comprometido" dirigidas a gestores culturales y escritores y periodistas.

Del mismo modo, se ha editado un catálogo musicado dirigido por Feliu Ventura integrado por diez músicos valencianos en el que cada uno dedica una canción a una obra de Miró. Novell ha señalado que la voluntad es exportar esta muestra "priorizando los espacios expositivos más emblemáticos de nuestro ámbito lingüístico".