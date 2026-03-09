Agricultores valoran las nuevas ayudas del Consell y piden al Miteco aclarar la situación del campo perdido en la dana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina en la reunión con las organizaciones profesionales agrarias y a la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana - GVA

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones profesionales agrarias y la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana han valorado positivamente las nuevas ayudas de la Generalitat para el sector, al tiempo que han exigido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "hable claro" sobre el destino de las hectáreas de cultivo afectadas por la dana y si pasarán a domino público.

Así lo han manifestado los representantes de las organizaciones agrarias, en declaraciones a los medios, después la reunión con el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la que ha presentado las nuevas líneas de ayudas impulsadas por la Conselleria para acelerar la recuperación de las explotaciones afectadas por la dana.

En el encuentro han participado el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, y la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin, junto con representantes de las principales organizaciones del sector: el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; el secretario general de La Unió, Carles Peris; el secretario general de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Ricardo Bayo; el secretario general de CCPV-COAG, Luis Fernando García; y el presidente de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnandis.

En declaraciones a los medios tras la reunión, el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha lamentado que las organizaciones siguen esperando una contestación del Gobierno para que aclare si las 300 hectáreas de campos arrasadas por la dana pasarán a dominio público hidráulico.

"El dominio público hidráulico nosotros lo ponemos en interrogación y creemos que el Ministerio de Transición tiene que ir de una vez por todas a hablar claro y decir claramente que eso va a pasar a dominio público hidráulico".

Respecto a las ayudas del Consell, ha señalado que es un "esfuerzo nuevo" para que los agricultores que sufrieron daños recuperen sus cultivos, aunque ha advertido que "no va arreglar el grave problema que tiene la agricultura valenciana", con 180.000 hectáreas anadonadas y un nuevo entorno guerra.

Por su parte, el secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, ha valorado que las ayudas "van a implicar poder mejorar y modernizar nuestras explotaciones de cara al futuro". En esta línea, ha señalado que la ayuda para incorporar a jóvenes en el sector agrícola se está retrasando: "Demando a la Conselleria de Agricultura que intente dar celeridad a todos estos trámites de ayudas, que son muy positivos los anuncios, pero las resoluciones aún son más importantes para el sector agrario".

Por otro lado, "no se ha avanzado absolutamente nada en todo lo que son las hectáreas afectadas por el domino público y hidráulico", ha indicado y ha añadido que Miteco está siendo "muy lento en esas resoluciones o en tomar una decisión de si esto va a pasar a dominio público hidráulico y si se tiene que compensar o no a los afectados, aunque nosotros seguimos trabajando e insistiendo para que tomen decisiones y soluciones para beneficiar a los afectados".

Asimismo, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), Ricardo Bayo, ha señalado que, "aunque salgan muchas ayudas, si hay parcelas que van a estar afectadas por esa expropiación para pasar ese suelo a dominio público, no vas a hacer ningún movimiento hasta que todo esto se concluya", ha apuntado y ha pedido a Miteco que "dé una solución definitiva a este tema lo antes posible".

AYUDAS DE LA GENERALITAT PARA REPLANTACIÓN

Por su parte, el conseller ha detallado al sector las vías de apoyo, entre las que figura la ayuda directa de 6.000 euros por hectárea anunciada este fin de semana por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que contará con una inversión de 26,7 millones de euros y que tendrá como objetivo "facilitar" la replantación de cultivos permanentes y la recuperación del potencial productivo perdido en las parcelas más castigadas por el temporal; así como la próxima convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, dotada con 50 millones de euros.

La primera de las líneas previstas consistirá en una ayuda directa destinada a "sufragar la compra de plantones de cultivos leñosos y el coste de replantación en parcelas gravemente afectadas por la riada".

Concretamente, la cuantía será de 6.000 euros por hectárea, estará ligada a una densidad mínima de plantación y permitirá subvencionar también actuaciones realizadas desde que se produjo la riada. Además, exigirá el compromiso de mantenimiento de la inversión durante tres años.

Junto a esta medida, la Conselleria activará una segunda vía a través de la convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones agrarias, integrada en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC). Esta línea incluirá, entre las actuaciones subvencionables, la recuperación del potencial productivo de explotaciones agrarias dañadas por una catástrofe natural. Está previsto que la convocatoria se publique en las próximas semanas y contará con una dotación de 50 millones de euros.

En el caso de las parcelas gravemente afectadas, la ayuda podrá cubrir hasta el 80 por ciento del coste de la replantación y exigirá mantener la inversión durante cinco años.

En declaraciones a los medios tras la reunión, Barrachina ha señalado que "hay que recordar que el mejor instrumento para prevenir riadas es tener el terreno cultivado y nuestros agricultores en el campo". Asimismo, ha lamentado que "un campo que se abandona es un campo que tiene escasísima capacidad de infiltración para minimizar el efecto de la riada".