Una agrupación musical formada por mujeres ambientará los prolegómenos de la mascletà del 8M

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una agrupación formada íntegramente por mujeres ambientará la previa de la mascletà del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la plaza de L'Ajuntament. La agrupación será una de las 18 bandas de la ciudad de València que animará el inicio de cada mascletà como elemento "aglutinador y de animación" para los vecinos y visitantes que se acerquen a la plaza de L'Ajuntament a cada uno de los 19 disparos falleros.

El resto del calendario bandístico del mes de marzo en la plaza de L'Ajuntament se compone por la Societat Ateneu Musical del Port el 1 de marzo; el 2 de marzo, el Centre Instructiu Musical de Benimaclet; el 3 de marzo, la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig; el 4 de marzo, la Societat Instructiva de l'Obrer Agrícola i Musical de Benimàmet; el 5 de marzo, la Societat Musical Barri de Malilla; el 6 de marzo, la Sociedad Instructiva Musical del Palmar; el 7 de marzo, la Falla Jerónima Galés-Litògraf Abad y el 8 de marzo, la Banda de mujeres, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El 9 de marzo será turno de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l'Oliveral; el 10 de marzo, de la Societat Musical dels Poblats Marítims; el 11 de marzo, la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau; el 12 de marzo, la Societat Musical La Unió de Tres Forques; el 13 de marzo, el Centre Instructiu Musical Les Tendetes; el 14 de marzo, el Centre Instructiu Musical Banda de Torrefiel; el 15 de marzo, el Centre de Música i Dansa de Natzaret; el 16 de marzo, la Unió Musical l'Horta de San Marcel·lí; el 17 de marzo, el Centre Instructiu Musical de Castellar-l'Oliveral; el 18 de marzo, el Centre Instructiu Musical de Benimaclet y el 19 de marzo, día de la Cremà, ambientará los prolegómenos de la mascletà el Centre Instructiu Musical de Benimaclet.

El presidente de la Coordinadora de Sociedades Musicales de València, Miguel Hernández, ha valorado "muy positivamente" esta iniciativa que, a su juicio, "contribuye a dar visibilidad a las sociedades musicales de la ciudad a través de las bandas de música, un elemento distintivo de nuestra cultura íntimamente ligado a la fiesta de las Fallas". Según Hernández, "vecinos, vecinas y visitantes que asisten a este evento tan multitudinario y emocionante disfrutarán con el repertorio festivo interpretado por nuestros músicos, que también son protagonistas de las Fallas".

En cuanto a la participación de una banda formada por mujeres el día 8 de marzo, Hernández ha asegurado que es "un paso más que ayuda a situar a la mujer en el lugar que le corresponde en el ámbito cultural y festivo". "En una fecha dedicada a la reivindicación de la igualdad evidencia que, desde las bandas de música, podemos colaborar en la transformación de nuestra sociedad. De hecho, desde la Coordinadora llevamos ya tiempo desarrollando proyectos para promover y consolidar la igualdad entre hombres y mujeres en este contexto", ha afirmado.