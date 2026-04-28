Agua, lucha contra despoblación o defensa del litoral, principales reivindicaciones en la Cumbre de Alcaldes

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La presidenta de la Diputación pedirá al Gobierno que los municipios puedan utilizar los remanentes

CASTELLÓ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La garantía del abastecimiento de agua, la lucha contra la despoblación, la defensa del litoral o la mejora de las infraestructuras viarias son algunas de las principales reivindicaciones que han realizado los alcaldes de la prvoincia de Castellón en la VII Cumbre de Alcaldes que se ha celebrado hoy en la Diputación.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha abierto la cumbre con un balance del trabajo realizado por la institución provincial durante los tres años de la presente legislatura, y ha indicado que "cuando la provincia avanza unida no hay reto que no se pueda afrontar". "La política útil es la que se nota en cada pueblo y nota cada vecino y vecina, y la Diputación está presente en el territorio más que nunca y apoyando el trabajo de los alcaldes para mantener vivos nuestros pueblos", ha subrayado.

"Estamos demostrando que somos una administración aliada, útil y que no pone trabas, sino que abre caminos", ha destacado Barrachina, quien ha recordado que el actual equipo de gobierno siempre ha aprobado los presupuestos "en tiempo y forma". "Detrás de cada presupuesto siempre hemos buscado dar más apoyo a los ayuntamientos, hemos aumentando las grandes líneas esenciales y hemos creado líneas nuevas, escuchando y actuando para resolver las necesidades que nos han trasladado los alcaldes", ha dicho.

La máxima dirigente de la Diputación ha resaltado los 7,5 millones de euros de más con los que cuentan el Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación respecto a la anterior legislatura, así como la nuevas líneas de subvenciones creadas como los guardas rurales, el transporte a demanda o la defensa del territorio, y ha comentado que ya se está trabajando en otras líneas como la iluminación de edificios singulares.

Barrachina también ha hecho incapié en el apoyo de la Diputación a los municipios ante el "tasazo" del Gobierno central, ampliando la encomienda de gestión de residuos; así como en el ahorro en la factura de la luz de los municipos más pequeños que está permitiendo el Plan Resol; o el 20 por ciento de incremento que ha experimentado el presupuesto de bienestar social en relación a la pasada legislatura.

La presidenta de la institución provincial ha destacado también las actuaciones en materia de depuración de agua. "No vamos a parar y seguiremos impulsando más inversión en agua", ha subrayado Barrachina, quien, además, ha señalado que la Diputación ha impulsado una inversión en carreteras "sin precedentes", pasando de 24,4 millones en la pasada legislatura a 49,7 millones con los que acabará esta.

Ha apuntado también la apuesta de la Diputación por un modelo de turismo de valor añadido, basado en cicloturismo, festivales y gastronomía, "con presupuestos históricos". Respecto al Consorcio Provincial de Bomberos, Barrachina ha apuntado que "nunca se había invertido tanto como en estos tres años, no se había contratado tanto personal y no se había modernizado tanto el parque movil".

REMANENTES

La presidenta de la Diputación ha invitado a todos los representantes municipales asistentes a la firma de un manifiesto para que el Gobierno de España desbloquee las reglas fiscales y permita el uso de los remanentes municipales. A través del manifiesto, los alcaldes y alcaldesas firmantes muestran su preocupación por la situación actual de limitación en el uso de los recursos económicos disponibles por parte de las entidades locales, derivada de la aplicación de las reglas fiscales.

Como se indica en el manifiesto, las actuales restricciones impiden que estos fondos puedan ser utilizados plenamente para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía, limitando la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales.

Por todo, las personas firmantes solicitan el desbloqueo inmediato de las reglas fiscales que afectan a las entidades locales; la autorización para que ayuntamientos y diputaciones puedan utilizar sus remanentes de tesorería de manera plena y flexible; el reconocimiento de la autonomía local en la gestión de sus recursos económicos, indica el manifiesto.

A continuación, han intervenido más de 30 alcaldes de diversos municipios de la provincia, entre cuyas principales reivindicaciones están las infraestructuras viarias, la necesidad de garantizar el abasteciomiento de agua en algunos muncipios, medios para luchar contra la despoblación, la defensa del litoral, la demanda de cajeros automáticos en algunos municipios o más inversión para luchar contra los mosquitos.

CONVENIOS SINGULARES

Algunos alcaldes socialistas como el de l'Alcora, Samuel Falomir; la de Eslida, Lucía Doñate; o la de La Vall d'Uixó, Tania Baños, han solicitado un cambio en el modelo de reparto de los convenios singulares de la Diputación con el fin de "repartir los recursos de manera equitativa", mientras que el primero también ha propuestao que los remanentes de la institución provincial se destinen a inversiones financieramente sostenibles.

Uno de los alcaldes más criticos ha sido el de Vila-real, el socialista José Benlloch, que ha apuntado que un titular de la Cumbre de Alcaldes podría ser 'Ahora les contaremos la verdad'. Al respecto, se ha preguntado "qué ha hecho la Diputación por el comercio de la provincia", y ha denunciado que Barrachina "ha incumplido la promesa que hizo a entidades comerciales".

Además, ha indicado que La Ley de Bienestar Animal general mucha dificultad a los ayuntamientos y destina poco dinero, mientras que ha criticado que la Diputación no haya actualizado las cuantías del Fondo de Cooperación. "La Diputación tiene más dinero que nunca e incumple más que nunca", ha añadido.

Marta Barrachina le ha respondido que el dinero que debe el Gobierno central a la provincia le vendía muy bien para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Vila-real. Respecto a la Ley de Bienestar Animal, ha indicado que "será poco, pero es más de lo que destinaba su gobierno", mientras que ha anunciado que en el momento en que la Diputación pueda gastar los remanentes hará más convenios y sacará los bonos del comercio. "Esta Diputación está inviertiendo más que nunca", ha sentenciado.

Por su parte, la teniente alcalde de Onda, María Prades, ha agradecido la labor del Consorcio de Bomberos ante los dos incendios industriales que se han declarado en la localidad, y ha solicitado a los municipios y a la Diputación un "consenso histórico" para defender al sector cerámico, a lo que Barrachina ha respondido que la insitución provincial junto a los municipios seguirán unidos en esa defensa.

También el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, ha apuntado la necesidad de diseñar un modelo sostenible para el santuario de Sant Joan de Penyagolosa, a lo que Barrachina ha subrayado que la Diputación está en contacto con el Obispado al respecto.