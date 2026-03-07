Aimplas impulsa una nueva generación de materiales biodegradables para el sector agrícola - AIMPLAS

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico del Plástico, Aimplas, ha dado a conocer esta semana varios demostradores tecnológicos con aplicaciones reales en agricultura y economía circular. Entre ellos destaca su innovadora "agua sólida", una solución biodegradable compuesta en más de un 90 por ciento por agua, capaz de retenerla y liberarla de forma progresiva en el suelo. Esta tecnología permite reducir la frecuencia de riego y evitar el estrés hídrico en los cultivos.

Asimismo, ha presentado hidrogeles desarrollados a partir de algas para mejorar el rendimiento de los cultivos y recubrimientos biodegradables para fertilizantes, diseñados para optimizar la liberación de nutrientes y minimizar el impacto ambiental en el suelo, tal como ha informado el instituto en un comunicado.

Por otra parte, también ha presentado un barril-bodeguita fabricado a partir de subproductos agrícolas de olivares y viñedos, valorizando residuos para formular nuevos compuestos procesables con tecnologías convencionales y con prestaciones comparables a materiales tradicionales.

AGRICULTURA "MÁS SOSTENIBLE"

El conjunto de soluciones presentadas refleja la apuesta por una agricultura "más sostenible, en la que los materiales no solo cumplen su función técnica durante su uso, sino que garantizan su biodegradación y/o reciclabilidad sin dejar residuos persistentes en el suelo".

Desde recubrimientos poliméricos para fertilizantes de liberación controlada hasta films acolchados biodegradables, Aimplas ofrece un enfoque integral que abarca desde la formulación de materiales a medida hasta su validación en condiciones reales de uso.

Entre sus capacidades destacan los laboratorios especializados para ensayos de biodegradación, el desarrollo de materiales sostenibles adaptados a las exigencias funcionales y normativas del sector, el apoyo regulatorio a empresas y la participación y desarrollo de proyectos de I+D+I.

Cabe destacar que Aimplas ha presentado estos demostradores en el marco de la novena edición de su Seminario Internacional de Biopolímeros y Composites Sostenibles, un evento que con más de 150 asistentes y más de 20 ponentes se ha consolidado como "una cita imprescindible a nivel internacional" para el debate técnico sobre regulación, certificación e innovación alrededor de los biopolímeros.

En esta línea, aunque los bioplásticos representan actualmente solo el 0,5% del mercado mundial de plásticos, se prevé que el sector duplique su capacidad global entre 2025 y 2030, según European Bioplastics. En Europa, se espera que la producción anual pase de 330.000 a 800.000 toneladas durante este periodo.

Finalmente, los bioplásticos cumplen un papel estratégico en la transición hacia una economía circular, impulsada por el nuevo marco regulatorio europeo, especialmente el Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR).