Air Nostrum amplía su oferta en vuelos y plazas en la temporada alta del verano

Archivo - Despeque de un avión de Air Nostrum en una imagen de archivo. - AIR NOSTRUM - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, refuerza durante la temporada alta de este verano su programación con una oferta de rutas especiales entre el 17 de julio y finales de agosto.

La compañía incrementará frecuencias, pondrá en marcha nuevas conexiones y reforzará servicios en Baleares, Melilla, Canarias, la Península y varios destinos internacionales para facilitar la movilidad durante las semanas de mayor demanda turística, según ha informado en un comunicado.

El programa especial de verano contempla más de una veintena de rutas con incrementos de capacidad y varias novedades destacadas. Entre ellas sobresalen las nuevas conexiones entre Almería y Santander y Melilla con Valencia, que se incorporan a la oferta estival de la compañía.

Con este programa especial de verano, Air Nostrum vuelve a apostar por reforzar la conectividad de los destinos turísticos españoles, facilitando los desplazamientos vacacionales y ampliando las opciones de viaje tanto para residentes como para visitantes durante los meses de máxima actividad del año.

BALEARES, PROTAGONISTA DEL VERANO

Las Islas Baleares vuelven a concentrar una parte muy importante de la programación estival de Air Nostrum. Mallorca ha estrenado este verano las conexiones con Girona, desde el pasado 4 de julio con hasta dos frecuencias semanales, y con Logroño, que comenzará el 21 de julio también con dos vuelos por semana.

Además, el aeropuerto de Palma refuerza su conectividad con la Península a través de las rutas con Vigo, que operará cinco frecuencias semanales desde el 18 de julio, y con Valladolid, con cuatro frecuencias semanales desde el 17 de julio.

En Ibiza destacan los importantes refuerzos internacionales. La conexión con Niza pasará a operarse diariamente desde el 17 de julio y contará con doble frecuencia los sábados, mientras que la ruta con Ginebra volverá a formar parte de la programación veraniega a partir del 18 de julio con una frecuencia semanal los sábados.

La isla pitiusa también amplía su conectividad nacional con la recuperación de la ruta con Lleida, que comenzará a operar el 24 de julio con dos frecuencias semanales.

Por su parte, Menorca recupera también la conexión con Lleida desde el 24 de julio, consolidando así la oferta de enlaces directos entre Baleares y Cataluña, especialmente Mallorca con vuelos directos con Reus, Lleida, Andorra-La Seu y Girona.

MÁS CONEXIONES PARA MELILLA

Melilla vuelve a ser uno de los puntos estratégicos de la programación estival de Air Nostrum. La ciudad autónoma contará este verano, además de sus ocho conexiones habituales, con rutas directas a Oviedo, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y, como gran novedad, Valencia.

La nueva conexión entre Melilla y Valencia comenzará a operar el martes 21 de julio con dos frecuencias semanales, mejorando significativamente las posibilidades de conexión entre ambas ciudades.

Además, los vuelos con Oviedo arrancarán el 4 de agosto con una frecuencia semanal; los de Santiago de Compostela comenzarán el 25 de julio; y la ruta con Tenerife Norte se pondrá en marcha el 23 de julio, también con una frecuencia semanal.

A estas rutas estivales se suman los refuerzos programados en conexiones ya consolidadas como Barcelona-Melilla, Gran Canaria-Melilla y Melilla-Mallorca, que incrementarán su capacidad para atender la elevada demanda vacacional.

CANARIAS MEJORA LA CONECTIVIDAD CON LA PENÍNSULA

Las conexiones entre Canarias y la península también registran un importante crecimiento durante los meses estivales. La ruta entre León y Las Palmas de Gran Canaria comenzará a operar el 17 de julio con dos frecuencias semanales los martes y los viernes, mientras que la conexión entre León y Tenerife Norte lo hará el 22 de julio con un vuelo semanal los miércoles.

Estas rutas permiten mejorar las opciones de viaje directo entre Castilla y León y el archipiélago canario durante el periodo vacacional.

REFUERZO EN RUTAS PENINSULARES

En la red doméstica destacan varias conexiones orientadas tanto al tráfico vacacional como a los desplazamientos turísticos. Entre ellas sobresale la recuperación de la ruta entre Málaga y León, que comenzará el 22 de julio y alcanzará hasta tres frecuencias semanales.

También se estrena la nueva conexión entre Almería y Santander, que operará desde el 18 de julio con dos vuelos semanales los martes y los sábados. Santander mejora además su conectividad con Vigo y Jerez, ambas con dos frecuencias semanales a partir del 18 de julio los martes y los sábados.

La programación incluye igualmente importantes refuerzos de capacidad en rutas ya existentes como Alicante-Ibiza, Ibiza-Valencia, Mahón-Valencia y Palma-Valencia, que registran un aumento de plazas durante el periodo de máxima demanda.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

En el ámbito internacional destaca especialmente el crecimiento de la actividad desde Málaga y Baleares. La conexión entre Málaga y Niza pasará a ser diaria desde el 17 de julio hasta finales de agosto. También entrará en operación la ruta entre Málaga y Tánger, con hasta tres frecuencias semanales desde el 18 de julio.

Desde Francia, el aeropuerto de Niza incrementará su conectividad con Baleares mediante vuelos diarios a Palma de Mallorca y la ya mencionada operativa reforzada con Ibiza.