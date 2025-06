Alberto Ibáñez, el otro diputado de Compromís, insiste en continuar en Sumar y se desmarca de su compañera Agueda Micó

Lanza un mensaje al ala mayoritaria de la coalición valencianista: Compromís funciona con "cohesión", no con "imposición"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez (Iniciativa), se ha desmarcado de su compañera Águeda Micó (Més Compromís) tras decidir pasarse al Grupo Mixto y ha apuntado que seguirá en Sumar, dado que suscribieron una alianza electoral en las últimas elecciones generales.

"Nosotros tomamos una decisión que era ir juntos a las elecciones generales, junto a Sumar, junto a IU, junto a Podemos o junto a Verdes Equo. Y entendemos que ese es el espacio en el que tenemos que trabajar esta legislatura", ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en el patio del Congreso.

Todo ello después de que el Consell Nacional de Més Compromís acordara por amplia mayoría que su diputada Àgueda Micó consumara su ruptura con Sumar y pasara al Grupo Mixto, decisión que se hará efectiva una vez se celebre la Ejecutiva Nacional de Compromís (que agrupa a Més, Iniciativa y VerdsEquo) para tratar de lograr una posición común. No obstante, el acuerdo en Més es vinculante y Micó dejará el grupo plurinacional con independencia de lo que se decida en ese órgano.

Ibáñez ha advertido también que Compromís "es viable" cuando impera el "consenso" y apuesta por la "cohesión", lo que implica "no imponer una parte por el todo" en claro mensaje a la decisión acordada por sus aliados de Més.

NO ES EL MOMENTO DE LA INTERNA SINO DE METER PRESIÓN AL PSOE

También ha proclamado que "las izquierdas no pueden estar hablando de sí mismas" justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que decidir "si hay legislatura o no", dado que para poder mantener la confianza de todos sus socios tienen que presentar un paquete de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. De esta forma, ha manifestado que no es el momento de generar "ruido" que aleje el foco de esta cuestión esencial.

"Cualquier otra cosa es despistarse y creo que la ciudadanía progresista ahora mismo lo que quiere es que sigamos frenando al fascismo, que seamos parte de la solución para que no gobierne como en Valencia la reacción y al mismo tiempo que seamos muy contundentes con los casos de corrupción que estamos conociendo estos días del PSOE", ha subrayado.

Por tanto, ha afirmado que toca "asumir responsabilidad" en este mismo momento" y centrar la "presión" en el PSOE para que ofrezca una "respuesta contundente" contra la corrupción, lo que a su juicio es incompatible con sacar ahora cuestiones internas.

En referencia a las declaraciones de Micó, que ha defendido pasar al Mixto para hacer oposición "contundente" al PSOE, en las que criticaba a Podemos por abandonar el Grupo Mixto, Ibáñez ha dicho que "la coherencia en política es importante" pero ha agregado que no va a entrar en cuestiones de partido, porque ahora es el momento de la política. Y ha replicado que ser contundente con el PSOE es una actitud que se debe defender "independientemente de donde uno esté sentado".

SI SÁNCHEZ NO CONVENCE, TODOS LOS ESCENARIOS ESTÁN ABIERTOS

"Nuestro papel en la Comunidad Valenciana ahora mismo es de una oposición feroz al señor Mazón pero también exigir responsabilidades a la señora Diana Morant", ha agregado para insistir en que no hay manera mejor de ser alternativa que poniendo la presión en el PSOE y no difuminándola con otros factores.

Es más, ha dicho que "todos los escenarios están abiertos", en alusión a la posibilidad de dejar de apoyar al PSOE, si el próximo 9 de julio el presidente Pedro Sánchez no convence durante su comparecencia en el Congreso con medidas para superar la crisis.

Finalmente, ha reivindicado que el "ADN de Compromís" siempre ha estado en las "alianzas amplias que tienen que continuar", así como conjugar la agenda de electorados diversos.

Fuentes de esta formación exponen que Més, a su juicio, ha cometido un error rompiendo con Sumar y que también ha roto el consenso al decidir de forma unilateral que Micó se vaya al Mixto. "Es un tiro en el pie", argumentan desde este espacio para subrayar que el problema con la corrupción lo tiene el PSOE y que es independiente de Sumar.

También desgranan que había un principio de acuerdo para dotar de mayor visibilidad y autonomía a Compromís, algo que cuestionan que se obtenga en el Mixto donde Podemos cuenta con cuatro diputados, y que en materia de libertad de voto siempre la han podido ejercer dentro de Sumar.

De esta forma, exponen que la Ejecutiva Nacional de Compromís se adopta los acuerdos con unanimidad y que quieren mantener su postura, dado que Més no puede pretender romper sin someterlo a ninguna deliberación conjunta y ahora pretender que se les siga.