Alberto Martín Moratilla, nombrado inspector jefe del servicio operativo de los bomberos de la Diputación de Alicante

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hasta la pasada semana director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), Alberto Javier Martín Moratilla, ha sido nombrado inspector jefe del servicio operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

Según publica 'Información' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Diputación de Alicante, institución de la que depende el cuerpo de bomberos, Martín Moratilla va a acceder a este cargo que estaba vacante desde hace cinco días.

De acuerdo con la información publicada, el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, señala en un decreto de la corporación que cubrir dicha vacante es "imprescindible para el buen funcionamiento del servicio". La designación de Martín Moratilla es "accidental" hasta que se resuelva el proceso selectivo.

El pasado viernes el pleno del Consell aprobó el cese a petición propia de Martín Moratilla como director general de Coordinación de los SPEIS en la Generalitat y nombró en su lugar a Andrés Balfagó Monteagudo.

Fuentes de la Diputación confirmaron entonces a Europa Press la previsión de que el exalto cargo del ejecutivo autonómico fuera a trabajar en la institución provincial, administración en la que el pasado junio fue nombrado funcionario de carrera tras un concurso-oposición para una plaza de oficial del SPEIS del CPBA.

Se da la circunstancia de que el nombramiento como inspector jefe se conoce un día después de revelarse el informe de la Guardia Civil que concluye que Martín Moratilla es uno de los dos altos cargos de la Conselleria de Justicia en la fecha de la dana que accedió al audio de la conversación mantenida en la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana.

Ese audio se filtró posteriormente manipulado a los medios en febrero de 2025 --solo con la parte de la conversación que aludía a un desplazamiento del temporal hacia Cuenca--, una circunstancia que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia).

Según se indica en el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada dos personas de la Conselleria de Justicia dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento; y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

Martín Moratilla está citado por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana el próximo 6 de febrero como testigo.