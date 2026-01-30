Alberto San Juan, premio especial del XI Festival de Cine Antonio Ferrandis de Paterna

Archivo - Alberto San Juan en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Alberto San Juan recibirá el Premio Especial Antonio Ferrandis de la XI Edición del Festival de Cine de Paterna (Valencia), un galardón que reconoce tres décadas dedicadas por entero a la interpretación.

Nacido en Madrid en 1968, San Juan comenzó su andadura interpretativa en televisión, con un papel en la serie "Más que amigos". En 1997 encarnó a Paco en la aclamada cinta "Airbag", del director Juanma Bajo Ulloa. Su primera nominación a los Goya llegó en 2002 de la mano de Rafa, su personaje en "El otro lado de la cama" que recuperaría en las secuelas "Los 2 lados de la cama" (2005) y "Todos los lados de la cama" (2025).

Tras esta candidatura, llegaron dos galardones por sus interpretaciones en "Bajo las estrellas" (Félix Viscarret, 2006) y "Sentimental" (Cesc Gay, 2020), además de nuevas nominaciones por sus trabajos en "Casa en flames" (Dani de la Orden, 2024), una de las películas más taquilleras de 2024, y la reciente "La Cena" (Manuel Gómez Pereira, 2025).

Afirma sentirse muy vinculado al teatro y forma parte de la compañía Animalario. Se ha subido a las tablas como intérprete en producciones tan aclamadas como "Alejandro y Ana", y también es autor de textos teatrales como "El fin de los sueños", que obtuvo el Premio Max de Teatro Alternativo.

Su extensa carrera le ha llevado a dar vida a políticos, presidiarios, buscavidas o aspirantes a futbolista de barrio. Uno de sus papeles más reconocidos fue el de Cristóbal Balenciaga en la serie homónima, que le valió el Premio Ondas a Mejor Intérprete Masculino.

Entre sus otros galardones, destacan premios en Málaga y Seminci al mejor actor, un Gaudí y un Fotogramas de Plata, además de contar con siete nominaciones a los Premios de la Unión de Actores y otras seis a los Premios Feroz.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y familiares de Antonio Ferrandis, serán los encargados de hacer entrega del galardón el próximo 14 de febrero en la gala que se celebrará en el Gran Teatre.

DIEZ DÍAS DE CINE

El acto pondrá el broche final a diez días de cine que darán comienzo el 5 de febrero, y durante los cuales Paterna acogerá proyecciones, exposiciones, preestrenos, coloquios, fiestas y talleres.

Este será el undécimo año que Paterna destaque la trayectoria cinematográfica de actores y actrices del cine español. Alberto San Juan compartirá este honor con intérpretes de la talla de Belén Rueda, Raúl Arévalo, Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Adriana Ugarte, Javier Gutiérrez, Carmen Machi, Hugo Silva, Emma Suárez y Nacho Fresneda.