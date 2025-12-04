El alcalde de Alicante asume la portavocía de Asuntos Globales del CMRE para "dar voz a los municipios"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (d) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asumido la portavocía de Asuntos Globales del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) para "dar voz a los municipios en las instituciones internacionales".

El primer edil ha sido designado para este cargo en la cumbre de líderes de este órgano que se celebra en Malta, donde ha participado como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, Barcala ha agradecido "la confianza para ejercer esta importante responsabilidad tanto por parte de la FEMP como de la CMRE" y ha señalado que "queda mucho por hacer para defender y dar voz a los municipios, que son los que están más cerca de los ciudadanos, también en el ámbito europeo y mundial".

"Si los municipios somos más fuertes y tenemos más voz, Alicante también será más fuerte y saldrá beneficiada porque siempre es bueno tener representantes en este tipo de organismos", ha declarado Barcala.

El consistorio ha indicado que en la cumbre de líderes del CMRE "se han debatido las políticas para fortalecer el peso de los gobiernos locales y regionales en el ámbito europeo" y se ha abordado "un nuevo organigrama en el que se encuentra la portavocía de Asuntos Globales, de nueva creación, para la que ha sido elegido el alcalde de Alicante".

Además, ha señalado que la comisión de Asuntos Globales "otorga visibilidad política al papel internacional de las asociaciones locales y regionales de Europa" y que "su cartera incluye las alianzas internacionales, la cooperación descentralizada, la sensibilización y la participación en iniciativas de acción exterior" de la Unión Europea (UE), como el Global Gateway de la UE y las relaciones con las instituciones como la Comisión Europea (CE) y el Congreso de Poderes Locales y Regionales.

El Ayuntamiento alicantino ha resaltado que, según explican desde la CMRE, "al poner de relieve la contribución de ciudades, pueblos y regiones al desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, el portavoz refuerza la influencia del CMRE en las agendas globales y en Europa" y "consolida el impacto de PLATFORMA como la voz colectiva de los gobiernos locales y regionales comprometidos con el trabajo en alianza de los gobiernos locales en la defensa de la autonomía local".